Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV erreichte der Gastgeber SV Großgräfendorf gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg ein 3:3 (0:3)-Unentschieden.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. Nach einer packenden Aufholjagd haben sich der SV Großgräfendorf und die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag 3:3 (0:3) getrennt.

Ben Louis Schulze (TSG Wörmlitz-Böllberg) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Emir Redzhebov der Torschütze (26.).

SV Großgräfendorf liegt 0:2 im Rückstand – Minute 26

Und auch Tor Nummer drei konnte der Großgräfendorf-Torwart nicht verhindern (31.). Der Vorsprung des TSG Wörmlitz-Böllberg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Maik Heinel kämpfte weiter und in Minute 46 gelang Jonas Ernst endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Zehn Minuten später konnte Finn-Luca Wolf ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

28 Minuten nach der Pause konnte Konstantin Goldschmidt (Großgräfendorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Großgräfendorf erreichen (73.). Die Lauchstädter sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSG Wörmlitz-Böllberg

SV Großgräfendorf: Deubel – Hofmann, Goldschmidt, Werner, Geier (31. Wolf), Ernst, Nehrkorn (42. Marggraf), Tietze (31. Zänker), Henze, Bunzel (31. Weniger), Meyer

TSG Wörmlitz-Böllberg: Othman – Ölmez, Hajrizaj, Moussa Diop, Abo Zamr, Ouedraogo (36. Reso), Redzhebov, Knabe (68. Schulze), Löbel, Schulze

Tore: 0:1 Ben Louis Schulze (20.), 0:2 Emir Redzhebov (26.), 0:3 Emir Redzhebov (31.), 1:3 Jonas Ernst (46.), 2:3 Finn-Luca Wolf (56.), 3:3 Konstantin Goldschmidt (73.); Schiedsrichter: Philip Bösenberg (Kabelsketal); Zuschauer: 40