Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: An diesem Sonntag hat die SG Sargstedt / Germania HBS II auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den SV Plötzkau 1921 unterlag das Team von Marco Nathow mit 1:5 (1:2).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Leon Fischer das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Plötzkauer legten in der 42. Minute nach. Diesmal war Tim Gelbke der Torschütze.

Es sah nicht gut aus für die SG Sargstedt / Germania HBS II. In Minute 45 gelang es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Halberstädter zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Leon Fischer traf für Plötzkau gleich mehrmals in Minute 72 und 76. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der SV Plötzkau 1921 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Fischer (Plötzkau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die SG Sargstedt / Germania HBS II rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Plötzkau 1921

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Abazid, Hartmann (74. Schindler), Natow (58. Roßmann), Richter, Holstein, Hotopp (27. Henning), Camara, Michl, Rheinschmitt (35. Kühnau), Herbst (66. Albrecht)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Landgraf, Meißner (46. Radicke), Gelbke, Küstermann, Wenzel (76. Häckert), Popp, Fütz, Fischer, Querfurt, Fricke

Tore: 0:1 Leon Fischer (25.), 0:2 Tim Gelbke (42.), 1:2 Kevin Herbst (45.), 1:3 Leon Fischer (72.), 1:4 Leon Fischer (76.), 1:5 Leon Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Lenny-Lucien Peschel (Deersheim); Zuschauer: 40