Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: An diesem Sonntag hat der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) im eigenen Stadion eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den SV Blau-Weiß Dölau unterlag das Team von Lucas Brüske mit 0:4 (0:3).

Halle/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Lucas Brüske mit 0:4 (0:3) gegen Dölau eine Niederlage eingestehen müssen.

Spieler Nummer 9 traf für den SV Blau-Weiß Dölau e.V. in Minute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Hallenser waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Spieler Nummer 9.

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) liegt 0:2 zurück – 34. Minute

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Darnell Zeug ersetzte Constantin Preuß. Auf der Gastseite sprangen Tilmann Ecke für Dionysis Kaplanidis und Johannes Richard Riedel für Timon Henze ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das finale Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Spieler Nummer 9 den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte (69.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr wettmachen. Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SV Blau-Weiß Dölau

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wendt (82. Alali), Seidel, Ruppe (82. Forisch), Schröder, Müller, Neutag (10. Möhwald), Scharschuh, Silber, Preuß (64. Zeug), Rosenheinrich (26. Kappen)

SV Blau-Weiß Dölau: – Nietschmann (46. Khalel), Junghahn, Kaplanidis (42. Ecke), Henze (46. Riedel), Junghardt, Tyfko (28. Klein)

Tore: 0:1 (18.), 0:2 (34.), 0:3 (35.), 0:4 (69.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 35