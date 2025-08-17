Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: An diesem Wochenende hat die SG Sargstedt / Germania HBS II auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den SV Plötzkau 1921 unterlag das Team von Marco Nathow mit 1:5 (1:2).

Sargstedt/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Marco Nathow hat am Sonntag vor 40 Zuschauern auf dem Sportplatz ganze fünf Bälle kassiert. Die Partie endete 1:5 (1:2).

Leon Fischer (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Plötzkauer legten in der 42. Minute nach. Diesmal war Tim Gelbke der Torschütze.

Minute 42: SG Sargstedt / Germania HBS II mit 0:2 im Rückstand

Es lief nicht gut für die SG Sargstedt / Germania HBS II. In Minute 45 gelang es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Halberstädter zu retten, das Match war jedoch verloren. Leon Fischer traf für Plötzkau gleich mehrmals in Minute 72 und 76. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Am Ende des Duells sollte es dem SV Plötzkau 1921 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Fischer den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Plötzkauer aber nicht mehr aufholen. Die SG Sargstedt / Germania HBS II rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Plötzkau 1921

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Richter, Camara, Michl, Hartmann (74. Schindler), Holstein, Abazid, Rheinschmitt (35. Kühnau), Herbst (66. Albrecht), Natow (58. Roßmann), Hotopp (27. Henning)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Popp, Gelbke, Fischer, Querfurt, Landgraf, Küstermann, Fricke, Wenzel (76. Häckert), Meißner (46. Radicke), Fütz

Tore: 0:1 Leon Fischer (25.), 0:2 Tim Gelbke (42.), 1:2 Kevin Herbst (45.), 1:3 Leon Fischer (72.), 1:4 Leon Fischer (76.), 1:5 Leon Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Lenny-Lucien Peschel (Deersheim); Zuschauer: 40