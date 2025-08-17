Der SV Merseburg 99 errang am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 37 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Döllnitz.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 37 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Merseburger waren den Gästen aus Döllnitz mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Nils Schäfer (Merseburg) eine Gelbe Karte an die Merseburger (30.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Steve Harport vor: In der 37. Spielminute schoss Hendryk Kersten mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Merseburg noch einen drauf: In Minute 74 wurde das zweite Tor durch Ismail Alsaleh erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

SV Merseburg 99 in Minute 74 2:0 in Führung

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Alsaleh (Merseburg) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 3:0 gingen die Merseburger als Sieger vom Platz. Der SV Merseburg 99 rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – SG Döllnitz

SV Merseburg 99: Mehovic – Alhussein Alramadan, Herashchenko, Geisler, Ryll, Ahmad (63. Idrizovic), Bohm (72. Alsaleh), Rabe (72. Reci), Kersten (76. Meyer), Daoud (76. Hoffmann), Pietrzak

SG Döllnitz: Petzold – Bültermann, Ofiara, Voigt (63. Mehlhose), Querfeld, Seifert, Harmatha, Trisch, Lizon, Eckert, Schumacher (80. Mauder)

Tore: 1:0 Hendryk Kersten (37.), 2:0 Ismail Alsaleh (74.), 3:0 Ismail Alsaleh (82.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Zuschauer: 37