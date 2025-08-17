Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Sonntag war die SV Union Heyrothsberge gegenüber dem MTV 1887 Welsleben machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

SV Union Heyrothsberge unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen MTV 1887 Welsleben

Biederitz/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Dirk Hoffmann. Der Trainer von Heyrothsberge musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Welsleben beobachten.

Nach nur 15 Minuten schoss Jan Luca Filax das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

SV Union Heyrothsberge gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 47

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Fynn-Luca Wagner (Welsleben) den Ball über die Linie bringen (47.). Mit 2:0 verließen die Welsleber den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MTV 1887 Welsleben

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Ziemann, Montag, Felter, Kadriu, Karmrodt, Hanke, Sensenschmidt, Ursu, Irps (32. Hrachowitz), Hobohm

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Brych (36. Holm), Marx, Löbel, Bernau (46. Gloria), Richter, Wagner, Hellige, Brych, Al-Alwan, Filax

Tore: 0:1 Jan Luca Filax (15.), 0:2 Fynn-Luca Wagner (47.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 34