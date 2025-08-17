Deutlich unterlegen zeigte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) im Spiel gegen den SV Blau-Weiß Dölau letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:3).

Spieler Nummer 9 (SV Blau-Weiß Dölau e.V.) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Spieler Nummer 9 den Ball ins Netz.

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) liegt 0:2 zurück – 34. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Darnell Zeug ersetzte Constantin Preuß. Auf der Gastseite sprangen Tilmann Ecke für Dionysis Kaplanidis und Johannes Richard Riedel für Timon Henze ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In Minute 69 fiel das letzte Tor der Partie. 24 Minuten nach Anpfiff gelang es Spieler Nummer 9, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (69.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SV Blau-Weiß Dölau

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Müller, Preuß (64. Zeug), Wendt (82. Alali), Neutag (10. Möhwald), Rosenheinrich (26. Kappen), Ruppe (82. Forisch), Schröder, Seidel, Silber, Scharschuh

SV Blau-Weiß Dölau: – Tyfko (28. Klein), Nietschmann (46. Khalel), Junghardt, Henze (46. Riedel), Junghahn, Kaplanidis (42. Ecke)

Tore: 0:1 (18.), 0:2 (34.), 0:3 (35.), 0:4 (69.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 35