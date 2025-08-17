Kantersieg für den 1. FC Zeitz: Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) einfahren. Vor 33 Zuschauern gewann das Team 9:1 (2:0).

Zeitz/MTU. 9:1 (2:0) in Zeitz: Ganze neun Bälle hat die Mannschaft von Stefan Meißner, der 1. FC Zeitz, am Sonntag im Tor der Gegner aus Langendorf/Zorbau untergebracht.

Nach gerade einmal 14 Minuten schoss Paul Schubert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Yaroslav Medovkin den Ball ins Netz.

1. FC Zeitz führt mit 2:0 – 36. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz steckte einmal Gelb ein. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Tyler Uwe Palkowitsch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Jonas Felgenträger konnte in Minute 48 einnetzen und Heil legte in Minute 55 und 57 nach. Es sah nicht gut aus für die SG Langendorf/Zorbau (Flex). In Minute 58 gelang es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Weißenfelser zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Laurenz Reiche traf für Zeitz in Minute 59 und Julius Christopher Rolke zwei mal in Minute 69 und 87. Spielstand 8:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Bereits drei Spielminuten später konnte Kämpfe (Zeitz) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 9:1 verließen die Zeitzer den Platz als Sieger. Die Zeitzer sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Medovkin (58. Pfützner), Schubert (46. Flesch), Eckardt (46. Müller), Felgenträger (69. Ivanovski), Rolke, Thäle, Michel, Rothe, Reiche, Kämpfe

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Rößler, Vorwerk, Konietzka (79. Sittner), Heil, Keil, Ostermann, Gontscharow (85. Richter), Linke, Petersen (34. Pydde), Panser

Tore: 1:0 Paul Schubert (14.), 2:0 Yaroslav Medovkin (36.), 3:0 Jonas Felgenträger (48.), 4:0 Lennie Kämpfe (55.), 5:0 Lennie Kämpfe (57.), 5:1 Bruno Heil (58.), 6:1 Laurenz Reiche (59.), 7:1 Julius Christopher Rolke (69.), 8:1 Julius Christopher Rolke (87.), 9:1 Lennie Kämpfe (90.); Schiedsrichter: Marco Gentzsch (Elsteraue); Zuschauer: 33