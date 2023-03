Saale Bulls müssen nach Heimniederlage in viertes Duell mit Memmingen

Jordan Kaplan am Boden bei der Heimniederlage der Saale Bulls gegen Memmingen.

Halle (Saale)/MZ - Nach zwei deutlichen Siegen haben die Saale Bulls in der Playoffs-Serie der Eishockey-Oberliga gegen die Memmingen Indians die erste Niederlage kassiert und damit den vorzeitigen Einzug in das Viertelfinale verpasst.

Beim 1:3 am Dienstagabend im heimischen Eisdom konnte der Vizemeister der Nordstaffel nicht an die starken ersten Auftritte (5:0, 10:2) anknüpfen. Zu umständlich agierten die Bulls um den zuvor starken Jordan Kaplan vor dem Tor, ließen insgesamt die letzte Konsequenz vermissen und patzten dazu defensiv.

So hielt auch die Führung durch Tatu Vihavainen nicht. Am Freitagabend geht es nun mit Spiel Nummer vier in Memmingen weiter.