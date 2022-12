Sieg und Niederlage für die Saale Bulls

Gegen die Tilburg Trappers kassierten die Saale Bulls am Sonntag eine Heimniederlage.

Halle (Saale)/MZ - Die Saale Bulls haben in der Eishockey-Oberliga nach zuletzt fünf Siegen in Serie eine Heimniederlage kassiert. Der amtierende Meister unterlag am Sonntagabend im Spitzenspiel des Tages den Tilburg Trappers mit 1:3.

Matias Varttinen konnte im ersten Drittel das erste Gegentor durch Brett Bulmer noch ausgleichen. Im finalen Drittel sorgten Raymond van der Schuit und Mikko Virtanen dann aber für die Entscheidung zugunsten der Niederländer. Der Rückstand auf den zweiten Platz, den belegen die Hamburg Crocodiles, beträgt damit wieder sechs Punkte.

Zuvor gelang dem amtierenden Meister aus Halle am Freitagabend ein 3:0-Erfolg beim Herner EV. Lukas Valasek im ersten, sowie Thore Weyrauch und Marius Demmler im dritten Drittel schossen die Tore für die Gäste. Dazu erwischte Bulls-Goalie Timo Herden einen herausragenden Tag. Er wehrte alle 37 Schüsse von Herne ab.