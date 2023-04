Halle (Saale)/MZ - Das war knapp: Die Saale Bulls haben das entscheidende fünfte Playoff-Spiel in der Eishockey-Oberliga gegen den Deggendorfer SC gewonnen. Am Donnerstagabend siegte Halle auf heimischem Eis mit 5:3 und zieht damit ins Halbfinale um den Aufstieg in die DEL2 ein.

Doch mussten die Fans im Sparkassen Eisdom lange zittern. Lukas Valasek hatte die Bulls früh in Führung (10. Minute) gebracht, doch glich Petr Stloukal (15.) für die Gäste aus Bayern aus. Erst im Schlussdrittel wurde es dann torreich und turbulent: Deggendorf ging durch einen Doppelschlag von Lukas Miculka mit 3:1 in Führung (43. und 45.), weckte die Bulls damit aber auf.

Saale Bulls: Importspieler entscheiden Spiel fünf gegen Deggendorf

Die finnischen Stars Tatu Vihavainen (47.) und Matias Varttinen (53.) glichen aus, dann drehten Jordan Kaplan (56.) und Thomas Merl (58.) die Partie endgültig für Halle. Es war der erlösende dritte Sieg gegen Deggendorf, allesamt wurden zu Hause eingefahren.

Damit stehen die Bulls als vierter Halbfinal-Teilnehmer fest, schon am 8. April (18 Uhr) geht es in Spiel eins der Bestof-five-Serie auswärts zu den Blue Devils Weiden, dem Champion der Südstaffel. Im zweiten Halbfinale stehen sich Nord-Meister Hannover Scorpions und die Starbulls Rosenheim gegenüber.