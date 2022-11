Kleine Siegesserie der Saale Bulls endet in Essen

Essen/Halle (Saale)/MZ - Kleiner Rückschlag für die Saale Bulls in der Eishockey-Oberliga Nord: Am Mittwochabend verlor das Team aus Halle nach zuletzt drei Siegen in Folge mit 3:5 bei den Moskitos Essen. Gegen den selben Gegner hatten die Bulls ihr Heimspiel am Sonntag noch mit 6:2 gewonnen.

Zwei Mal gingen die Saale Bulls im ersten Viertel durch Denis Gulda (1:0) und Sergej Stas (2:1) in Führung, doch drehte Essen die Partie in zweiten Abschnitt mit drei Toren auf 2:4.

Im Schlussdrittel nahm Trainer Marius Riedel früh Goalie Sebastian Albrecht vom Eis und kam in Überzahl durch Tatu Vihavainen noch einmal auf 3:4 heran. Der Ausgleich gelang Halle aber nicht mehr, stattdessen setzten die Gastgeber per Schuss ins leere Tore den Schlusspunkt zum 5:3.

Am Freitagabend geht es für die Saale Bulls in der Oberliga bereits weiter mit dem Heimspiel gegen die Hamburg Crocodiles. Anbully im Sparkassen-Eisdom ist um 20 Uhr.