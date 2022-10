Herne/MZ - Die Saale Bulls haben in der Eishockey-Oberliga Nord die dritte Niederlage in Folge kassiert. Am Dienstagabend unterlag der amtierende Meister im Sparkassen Eisdom dem Herner EV mit 0:2, versenkte keinen der 39 Schüsse.

Auf Tabellenführer Hannover Scorpions haben die Hallenser nun bereits 14 Punkte Rückstand.