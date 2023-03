Halle/MZ - Die Saale Bulls sind mit einem Heimsieg in das Viertelfinale der Oberliga-Playoffs gestartet. Gegen den Deggendorfer SC gelang dem halleschen Eishockeyklub am Dienstagabend nach Rückstand noch ein 3:1. Patrick Schmid (Foto, v.), Thomas Gauch und Thomas Merl trafen.

Deggendorf war allerdings durch eine Grippewelle personell enorm geschwächt, gleich zehn Spieler fehlten. Am Freitag geht es in Bayern mit Spiel zwei weiter. Welche Mannschaft zuerst drei Siege einfährt, zieht in das Halbfinale ein.