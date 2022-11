Saale Bulls zeigen gegen Hamburg wieder ihr besseres Gesicht

Halle (Saale)/MZ - Die Achterbahnfahrt der Saale Bulls in der Eishockey-Oberliga geht weiter. Nach dem Patzer in Essen (3:5) bezwang die Mannschaft von Trainer Marius Riedel am Freitag den Tabellenzweiten Crocodiles Hamburg zu Hause mit 3:2.

Dennis Schütt brachte die Bulls in Führung. Danach drehten die Hamburger die Partie. Sergej Stas und Matias Varttinen machten den Heimsieg perfekt.

Am Sonntag geht es für den Oberliga-Meister mit dem Auswärtsspiel bei den Rostock Piranhas weiter. Anbully ist um 19 Uhr.