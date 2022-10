Saale Bulls revanchieren sich erfolgreich in Duisburg

Duisburg/MZ - Die Saale Bulls sind in der Eishockey-Oberliga wieder in die Spur gekommen. Am Dienstagabend gelang bei den Füchsen Duisburg ein 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)-Erfolg und damit die Revanche für die blamable 1:3-Niederlage am Sonntag gegen diesen Gegner.

Nach einem wilden ersten Drittel mit vielen Strafen gehörte diesmal der zweite Durchgang weitgehend den Gästen. In Überzahl erzielte Thore Weyrauch das 1:0 (26.) für Halle, Patrick Schmid legte den zweiten Treffer nach (31.) und Matias Varttinen (35.) machte das 3:0. Beinahe postwendend konnte Duisburg dann verkürzen. Im finalen Drittel verletzte sich ein Schiedsrichter, Tore fielen keine mehr.