Saale Bulls bringen die Punkte aus Hamm mit

Mathieu Tousignant traf doppelt für die Saale Bulls beim Sieg in Hamm.

Hamm/Halle (Saale)/MZ - Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge haben die Saale Bulls in der Eishockey-Oberliga Nord mal wieder einen Sieg eingefahren. Im Auswärtsspiel am Freitagabend gewann Halle mit 4:2 bei den Hammer Eisbären.

Zwei Mal Mathieu Tousignant sowie Dennis Schütt trafen für die Saale Bulls schon im ersten Drittel. Hamm kam im Schlussdrittel noch einmal auf 2:3 heran, aber Patrick Schmid entschied die Partie mit dem Treffer zum 4:2 nach Zuspiel von Tousignant für die Gäste.

Schon am Sonntag geht es für den Meister der Oberliga mit dem Heimspiel gegen Duisburg weiter, Anbully ist um 18.15 Uhr im Sparkassen Eisdom.