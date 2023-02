Halle (Saale)/MZ - Die Saale Bulls sind kurz vor dem Playoff-Start in der Eishockey-Oberliga weiter erfolgreich. Im vorletzten Heimspiel der regulären Saison feierte das Team aus Halle am Freitagabend einen 5:0-Sieg gegen die Hammer Eisbären.

Thore Weyrauch brachte die Bulls kurz vor Ende des ersten Drittels in Führung. Im Mittelabschnitt erhöhten Niklas Hildebrand und Topscorer Patrick Schmid, bevor erneut Weyrauch und Marius Demmler im letzten Durchgang den 5:0-Endstand herstellten.

Der finnische Topstürmer Tatu Vihavainen zeichnete sich durch drei Assists aus, Goalie Timo Herden durfte sich zudem über eine Shutout freuen. Es war bereits der siebte Sieg in Serie für die Bulls.

Am Sonntag steht noch das finale Heimspiel gegen die Rostock Piranhas (20 Uhr) an, zum Abschluss geht es am Dienstag zu den Hamburg Crocodiles (18 Uhr). Anschließen ist Playoff-Zeit in der Oberliga und Halle trifft auf ein Team der Südstaffel.