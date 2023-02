Halle (Saale)/MZ - Die Saale Bulls haben das Wochenende in der Eishockey-Oberliga Nord am Sonntag mit einem klaren 6:2-Heimsieg gegen die Hannover Indians abgeschlossen. Am Freitag hatten die Bulls hingegen mit 3:4 in Erfurt verloren.

Gegen Hannover sorgten Thomas Merl, zwei Mal Patrick Schmid, Sergej Stas, Mathias Varttinen und Jordan Kaplan für die Tore der Bulls. Schon am Dienstag geht es für Halle mit dem Auswärtsspiel bei den Füchsen Duisburg. Anbully ist um 20 Uhr.