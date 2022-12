Saale Bulls bringen drei Punkte aus Hamm mit

Patrick Schmid (l.) sorgte in Hamm für die Entscheidung der Saale Bulls.

Hamm/MZ - Die Saale Bulls bleiben in der Eishockey-Oberliga erfolgreich. Der amtierende Meister gewann am Freitagabend mit 3:1 bei den Hammer Eisbären. Es war der vierte Sieg in Folge für Halle und der achte aus den vergangenen neun Partien.

In Hamm blieb das erste Drittel torlos, dann trafen Lukas Valasek und Sergej Stas für die Bulls. Mit einer 2:0-Führung ging es ins Schlussdrittel, wo das Anschlusstor in der 55. Minute noch einmal für Spannung sorgte. Doch traf Patrick Schmid kurz vor Schluss ins leere Tor zum Endstand.

Eine Weihnachtspause gibt es für die Bulls aber nicht: Am Montag geht es mit dem Heimspiel gegen die EG Diez-Limburg (19 Uhr im Eisdom) weiter.