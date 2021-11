Corona in Sachsen-Anhalt aktuell: Nachrichten, Liveticker, Fallzahlen, Karte, Landkreise

Magdeburg/Halle (Saale) - Das Coronavirus breitet sich im Herbst 2021 wieder stärker in Deutschland aus. Die Anzahl der Neuinfektionen steigt besorgniserregend. Das Virus wurde Ende 2019 in China entdeckt, inzwischen gibt es fast überall auf der Welt bestätigte Fälle und auch immer mehr Tote durch Covid-19.

12.11.21: Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt erreicht neuen Höchststand

In Sachsen-Anhalt ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut gestiegen. Am Freitag lag der Wert bei 269,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche und erreichte damit ein neues Rekord-Hoch, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervorgeht.

12.11.21: Jugendliche verzichteten wegen Pandemie auf Jugendweihe - Warum sie auf ihr Geld und Antworten des Veranstalters warten

Wegen der Pandemie verzichteten viele Heranwachsende auf eine Feierstunde. Vor allem im Kreis Wittenberg sorgt das für Probleme.

12.11.21: Corona im Landkreis Wittenberg: Behörde gerät an Grenze der Belastung

Die Lage wird immer kritischer. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus steigt rapide. Am Mittwoch sind 170 Erkrankungen bekannt geworden, am Donnerstag kamen noch einmal 121 hinzu.

12.11.21: Eigenbetrieb ordnet tägliche Corona-Tests für die Eisleber Kita-Mitarbeiter an

„Wir erhoffen uns mehr Sicherheit und Transparenz“, sagt Arwed Reichelt, Leiter des Eigenbetriebs Kindertageseinrichtungen der Lutherstadt Eisleben. In den sechs Kindertagesstätten und vier Horten, die die Stadt betreibt, werden ab kommender Woche die Corona-Tests für die Mitarbeiter deutlich ausgeweitet.

12.11.21: Das sind die neuen Coronaregeln an den Schulen in MSH

Wie können Schulen auch bei steigenden Ansteckungszahlen für den Präsenzunterricht geöffnet bleiben? Dazu hat sich das Gesundheitsamt des Landkreises Mansfeld-Südharz jetzt mit dem Pandemiestab des Landes verständigt.

12.11.21: Haseloff fordert Verlängerung der pandemischen Notlage

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat scharfe Kritik an den geplanten Corona-Maßnahmen der Ampel-Parteien im Bund geübt. „Ich halte die Entscheidung, die pandemische Notlage von nationaler Tragweite zu beenden, für einen gravierenden politischen Fehler“, sagte der CDU-Politiker.

12.11.21: Unter Corona-Bedingungen: So sollen Weihnachtsmärkte stattfinden

Trotz der nach wie vor anhaltenden Corona-Pandemie wollen in diesem Jahr etliche Städte in Sachsen-Anhalt ihren Einwohnern und Besuchern wieder Weihnachtsmärkte anbieten. Dabei setzen sie auf verschiedene Strategien.

11.11.21: Politiker fordern 2G in Sachsen-Anhalt und Impfpflicht für alle

Die Corona-Infektionszahlen erreichen Rekordwerte. Erste Landräte, Bürgermeister und Ärzte in Sachsen-Anhalt plädieren nun schärfere Regeln im Land.

11.11.21: Welche Corona-Regeln nun für Besucher in Harzer Pflegeheimen gelten

Eine ab dem 13. November im Landkreis Harz gültige Corona-Regel sorgt offenbar für Fragen bei Betroffenen: Laut dem am Dienstag vorgestellten Erlass des Landrates müssen dann auch vollständig geimpfte oder genesene Angehörige bei Besuchen in Pflegeheimen ein negatives Schnelltest-Ergebnis vorlegen, das maximal zwei Tage alt sein darf.

11.11.21: Bürger stehen vor Feuerwehr Seehausen für Impfung des Landkreises Stendal Schlange

Anstehen vor der Feuerwehr Seehausen: Das mobile Impfteam des Landkreises Stendal hatte gestern ordentlich zu tun. Um 16 Uhr zählte es bereits 330 erfolgte Erst- oder Folgeimpfungen gegen das Coronavirus. Das ist bisheriger Rekord in der aktuellen Impfrunde.

11.11.21: Corona-Zahlen im Altmarkkreis Salzwedel so hoch wie nie

Die Corona-Zahlen gehen im Altmarkkreis weiter durch die Decke. So meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 111 neue Infektionen, die Inzidenz beträgt 511,6, der höchste jemals ermittelte Wert.

11.11.21: 58 neue Corona-Infektionen in Dessau-Roßlau - Weitere Dekita-Gruppe geschlossen

In Dessau sind am Donnerstag 58 neue Corona-Fälle in der Verwaltung gezählt worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert-Koch-Institut 257,1. Betroffen sind zwischen sieben und 72 Jahren alt.

11.11.21: Universitätsklinikum Leipzig verschärft Besucherregelung

Das Universitätsklinikum Leipzig verschärft angesichts der aktuellen Infektionsentwicklung erneut seine Besucherregelung. Besuche sollen auf das absolut Notwendige beschränkt werden, einen vollständigen Besucherstopp gibt es allerdings nicht, wie das Klinikum am Donnerstag mitteilte.

11.11.21: 87 neue Corona-Fälle in Anhalt-Bitterfeld - Sieben Covid19-Patienten in Intensivbetten

Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind am Donnerstag 87 Neuinfektionen hinzugekommen. Die Inzidenz stieg laut RKI auf 218,8 an. 35 der neuen Fälle wurden laut Kreissprecher Udo Pawelczyk in Bitterfeld-Wolfen gemeldet, 13 in Sandersdorf-Brehna und acht in Zerbst.

11.11.21: Impfangebot wird ausgeweitet - Ab sofort "Booster"-Impfung für alle ab 18 Jahren in Magdeburg

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen in Magdeburg weitet das mobile Impfteam der Landeshauptstadt sein Angebot aus. Alle Termine in der Übersicht.

11.11.21: Corona-Geschehen in Halle spitzt sich weiter zu - 113 Neuinfektionen

Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, ist die Zahl der Corona-Patienten in den halleschen Kliniken um sieben auf 60 gestiegen. 16 Personen liegen auf Intensivstationen, eine mehr als noch am Mittwoch.

11.11.21: Besuchsverbot an Kliniken im Burgenlandkreis

Ab Montag, 15. November, gilt in allen Kliniken des Burgenlandkreises wieder ein generelles Besuchsverbot. Das teilte das Asklepios-Krankenhaus in Weißenfels am Donnerstagvormittag mit. Die Klinik verwies auf eine entsprechende Anordnung des Kreis-Gesundheitsamts.

11.11.21: Wie mit Ungeimpften in der Region Wittenberg umgegangen wird und wie hoch die Impfquote ist

Beschäftigte in Pflegeheimen tragen derzeit besonders viel Verantwortung. Es gab jüngst wieder Todesfälle und Berichte darüber, dass viele Pflegekräfte ungeimpft seien. Deshalb wird jetzt die Testpflicht ausgeweitet. Wie hoch die Impfquote in der Region ist und wie mit Ungeimpften umgegangen wird.

11.11.21: Frei-Testen aus der Corona-Quarantäne im Landkreis Stendal nur noch in Ausnahmefällen

Die aktuelle Corona-Welle sorgt auch im Landkreis Stendal für Schwierigkeiten bei der Kontaktnachverfolgung. Deshalb hat das Gesundheitsamt folgende Neuregelungen bekannt gemacht.

11.11.21: Streitpunkte bei 3G am Arbeitsplatz: Was sagen Arbeitgeber in Halle?

Wird man bald nur mit aktuellem Corona-Test oder als Geimpfter oder Genesener an den Arbeitsplatz dürfen? Ein derartiger 3G-Plan wird derzeit heftig diskutiert, was aber sagen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus Halle dazu?

11.11.21: Wegen Belastung durch Coronainfektionen- Basedow-Klinikum verschiebt nicht notwendige Eingriffe

Das Basedow-Klinikum hat angesichts der wachsenden Belastung durch die Coronapandemie wieder damit begonnen, einige nicht dringend notwendige Behandlungen zu verschieben. Demnach beträfen die Einschränkungen zunächst Therapien für chronische Schmerzpatienten sowie einen kleinen Teil der Geriatrie.

11.11.21: Kliniken in Sachsen-Anhalt stehen vor Überlastung

Angesichts der sich verschärfenden Corona-Lage sind immer mehr Intensivstationen am Limit. Auch in Sachsen-Anhalt droht die Verschiebung planbarer Operationen. Bayern hat den Katastrophenfall ausgerufen.

11.11.21: Leipziger Mediziner ruft die Sachsen zu einem freiwilligem Lockdown auf

Sachsen bleibt weiterhin Corona-Hotspot Nummer eins. Inzwischen liegt die täglich in Sachsen gemeldete Zahl an Neuinfektionen bei mehr als 6000. Ein Leipziger Mediziner bittet die Menschen nun um einen freiwiligen Lockdown, um die Welle zu brechen.

11.11.21: Gefälschte Impfausweise in der Corona-Pandemie: Mit dieser Strafe müssen Betrüger rechnen und so fallen sie auf

Immer häufiger dringen Fälle von Fälschungen der Impfausweise an die Öffentlichkeit. Die Betrüger möchten offenbar von den Annehmlichkeiten einer Impfung gegen Corona profitieren, ohne tatsächlich geimpft zu sein. Straffrei ist solch ein Handeln nicht in jedem Fall, wie ein Oberstaatsanwalt aus Halberstadt im Harz erklärt.

11.11.21: Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt steigt auf 232,5 - über 1500 neue Fälle

Das Corona-Infektionsgeschehen nimmt in Sachsen-Anhalt an Dynamik wieder zu. Nach Angaben des Robert Koch- Institutes (RKI) stieg die Sieben-Tages-Inzidenz am Donnerstag auf 232,5 nachdem der Wert am Vortag noch bei 201,6 gelegen hatte.

11.11.21: Abstimmung - Darum gilt in Magdeburger Sozialzentrum beim Eintritt das 2G-Modell

Die Entscheidung über die Zutrittsregelung hat ein Magdeburger Sozialzentrum in die Hände seiner Besucher gelegt - mit eindeutigem Ergebnis.

11.11.21: Quarantäne anordnen? So reagiert eine Schule auf die Post vom Altmarkkreis Salzwedel

Ein Schreiben des Altmarkkreises Salzwedel an die Schulen der Region sorgt weiter für Verärgerung. Inhalt: Schulen sollen selbstständig Quarantäne-Anordnungen treffen. So reagiert eine Schulleitung aus dem Bereich Gardelegen.

10.11.21: In der Börde werden die Corona-Regeln wieder verschärft

Im ganzen Land steigen die Corona-Fallzahlen, so auch im Landkreis Börde. Das Gesundheitsamt wird reagieren und kündigt erneute Einschnitte an.

10.11.21: Corona-Inzidenz erreicht in Magdeburg neuen Rekordwert

136 neue Fälle wurden für am Mittwoch aus Magdeburg ans Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelt. am Donnerstag werden 96 weitere Fälle hinzukommen, erklärte Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper. Etwa ein Viertel davon seien Schüler, alle anderen zum überwiegenden Teil zwischen 30 und 50 Jahre alt.

10.11.21: Vier Menschen in Anhalt-Bitterfeld nach Corona-Infektion gestorben - Inzidenz sinkt wieder unter 200

Nach längerer Zeit sind im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wieder vier Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu beklagen. Die vier Menschen starben zwischen dem 20. Oktober und 3. November. Sie wurden erst jetzt gemeldet, da die amtlichen Todesbescheinigungen den Kreis stark verzögert erreichen.

10.11.21: Wie sich die Corona-Pandemie in Stendal und Salzwedel auf Krankheitstage in 2020/2021 ausgewirkt hat

Im ersten Halbjahr 2021 waren Erwerbstätige aus der Altmark deutlich weniger krankgeschrieben als im Vorjahreszeitraum. Der Hauptgrund dafür: Während der Corona-Pandemie sind Atemwegserkrankungen um mehr als die Hälfte zurückgegangen.

10.11.21: Beginnt im Landkreis Harz das große Impfen gegen Corona von vorn?

Der Landkreis Harz will Tempo machen beim Boostern gegen Corona, zugleich auch Unentschlossene zu einer Impfung ermuntern. Die Kommunen sollen deshalb wieder dezentrale Angebote machen.

10.11.21: Corona-Schnelltests sollen in Deutschland einmal pro Woche kostenlos werden

Seit 11. Oktober sind Corona-Tests in Deutschland in der Regel kostenpflichtig. Das soll sich nun wieder ändern. Bereits in einigen Tagen werden kostenlose Schnelltests angeboten.

10.11.21: Corona-Lage in Sachsen-Anhalt: 776 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 201,6

Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwoch, den 10. November 2021, insgesamt 776 Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt. Die 7-Tage-Inzidenz wird mit 201,6 angegeben. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt seit Pandemie-Beginn liegt bei 118.440 (Stand: 10.11.2021, 00:00 Uhr).

10.11.21: Corona-Ausbruch bei Schönebecker Feuerwehr

Bei einer Veranstaltung steckten sich bis zu 20 Personen der Feuerwehr Schönebeck mit dem Coronavirus an. Ist dies ein Problem für die Einsatzbereitschaft der Kameraden?

10.11.21: Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt unter Corona-Bedingungen

Die Corona-Zahlen steigen wieder. Bald sollen die ersten Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt öffnen. Einige mussten aufgrund der Corona-Pandemie schon abgesagt werden. Andere können zwar stattfinden, aber nur unter bestimmten Corona-Regeln. Alle aktuellen Nachrichten rund um Sachsen-Anhalts Weihnachtsmärkte sind hier zu finden.

10.11.21: Immer mehr Kliniken schränken Besuchsmöglichkeiten ein

Wegen des steilen Anstiegs der Corona-Zahlen schränken immer mehr Kliniken in Sachsen-Anhalt die Besuchsmöglichkeiten ein. Mancherorts gelten sogar Besuchsverbote.

10.11.21: Zeitzer stehen stundenlang in der Warteschlagen für eine Coronaimpfung

Hunderte Menschen: Der Impfbus des Burgenlandkreises hat am Montag auf dem Zeitzer Altmarkt einen bis dato nicht gekannten Ansturm erlebt. Insgesamt sind an diesem Tag vom dreiköpfigen Impfteam des Rettungsdienstes des Kreisverbandes Zeitz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), das von einem Arzt ergänzt wurde, 260 Frauen und Männer gegen das Coronavirus geimpft worden.

10.11.21: Elbe-Elster Klinikum spricht Besuchsverbot aus

Zum Schutz der Mitarbeiter und Patienten hat das Elbe-Elster Klinikum, in dem auch Patienten aus dem Jessener Land behandelt werden, am Dienstag ein Besuchsverbot für seine drei Krankenhäuser in Herzberg, Elsterwerda und Finsterwalde ausgesprochen.

10.11.21: Nachfrage für Booster-Impfung in Halle ist enorm: Wie Stadt und Praxen darauf reagieren

In Halle stehen die Bürger wieder an, um sich immunisieren zu lassen.. Das Klinikum Bergmannstrost richtete zu Wochenbeginn die eindringliche Bitte an alle Impfwilligen, von telefonischen oder E-Mail-Anfragen abzusehen. „Wir können es organisatorisch kaum noch stemmen“, teilte die Klinik über ihre sozialen Kanäle mit.

10.11.21: Anhalt-Bitterfeld verschärft die Corona-Regeln ab sofort wieder

Bisherige Lockerungen werden zurückgenommen. Die Testpflicht gilt wieder. Das Krankenhaus in Bitterfeld erlässt ein Besuchsverbot.

10.11.21: Lehrer und Schulleiter im Altmarkkreis sollen Quarantäne anordnen

Ein Schreiben von Landrat Michael Ziche an die Schulen im Altmarkkreises Salzwedel hat für Empörung gesorgt. Darin werden die Schulleitungen aufgefordert, Aufgaben des Gesundheitsamtes zu übernehmen.

10.11.21: Inzidenz im Landkreis Wittenberg steigt unaufhörlich

Wie anderswo in der Republik steigt die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Wittenberg gegenwärtig in Besorgnis erregendem Maße. Vize-Landrat Jörg Hartmann (CDU) berichtete am Montagabend im Kultur- und Schul-Ausschuss, dass eigene Berechnungen die offiziellen Inzidenz-Zahlen des Robert-Koch-Institutes zurzeit weit übertreffen.

10.11.21: Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt sinkt leicht

Das Corona-Infektionsgeschehen hat in Sachsen-Anhalt leicht an Dynamik verloren. Laut Robert Koch-Institut sank die Sieben-Tages-Inzidenz am Mittwoch auf 201,6, nachdem der Wert am Vortag noch bei 213,7 gelegen hatte.

10.11.21: Der Impfpunkt-Report am Allee-Center Magdeburg

Soll ich mich gegen Corona impfen lassen oder nicht? Diese Frage beschäftigt auch viele Magdeburger. Die Volksstimme fragte vor dem Impfpunkt im Allee-Center nach den Beweggründen und die waren durchaus unterschiedlich.

10.11.21: Sachsen-Anhalts Justizministerin fordert härtere Strafen für Impfpassfälscher

Manchmal passen Gesetze nicht mehr recht zur Realität. Die Debatte läuft etwa mit Blick auf Cyberangriffe und Impfpassfälschungen. Sachsen-Anhalts Justizministerin Weidinger positioniert sich.

10.11.21: Corona in Pflegeheimen und ungeimpftes Personal: Warum Leiter im Saalekreis eine Impfpflicht dennoch kritisch sehen

Das Virus ist zurück in den Heimen. Dort trifft es auf teils ungeimpfte Belegschaften. Eine partielle Impfpflicht wird kritisch diskutiert. Doch wie können die Bewohner geschützt werden?

10.11.21: Weihnachtsmarkt in Halle: Womit die Besucher trotz der Corona-Pandemie rechnen können

Nach einem Jahr ohne Weihnachtsmarkt haben sich die Verantwortlichen in Halle entschieden, den Markt wieder stattfinden zu lassen. Doch auch im Corona-Jahr Nummer zwei wird nicht alles sein wie sonst.

10.11.21: Corona-Kontakte müssen in Mansfeld-Südharz selbst informiert werden

Das Gesundheitsamt des Landkreises ist gegenwärtig nicht in der Lage, die Vielzahl neuer Fälle von Coronainfektionen tagaktuell zu bearbeiten und die Nachverfolgung der Kontakte aufzunehmen.

09.11.21: Corona-Ampel steht in Sachsen-Anhalt auf Gelb

Es gibt kaum noch freie Intensivbetten in Sachsen-Anhalts Kliniken - Operationen müssen teilweise verschoben werden. Doch eine 2G-Regelung lehnt die Landesregierung ab.

09.11.21: Landkreis Harz führt 3G-Regel ein

In wenigen Tagen gilt im Harzkreis die 3G-Regel: Zu vielen Einrichtungen des öffentlichen Lebens haben dann nur geimpfte oder genesene Personen Zutritt oder diejenigen mit einem negativen Schnelltest - aus einem zertifizierten Testzentrum.

09.11.21: Dessau überschreitet bisherigen Inzidenz-Rekord - Teilschließungen in Hort und Kita

Der bisher höchste gemessene Inzidenzwert in Dessau-Roßlau ist überschritten worden. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 259,6. Der bisherige Rekord stammte laut RKI vom 25. Januar und betrug 229,7.

09.11.21: Inzidenz im Altmarkkreis stagniert: Zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation

Zwei Patienten mit nachgewiesener Covid-19-Infektion werden derzeit intensivmedizinisch in Krankenhäusern behandelt. 23 weitere Personen, die sich infiziert haben, sowie zwei Verdachtsfälle würden zudem im Klinikum betreut. Des Weiteren meldet das Robert-Koch-Institut am Dienstag zwölf Neuinfektionen im Altmarkkreis Salzwedel.

09.11.21: Dessau-Roßlau: Inzidenz steigt auf über 250 - Zwei Einrichtungen der Dekita müssen schließen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Fälle in Dessau macht am Dienstag noch einmal einen deutlichen Sprung und klettert laut Robert-Koch-Institut auf 259,6. Zudem kommen 70 weitere Infektionen hinzu, darunter 36 weibliche und 34 männliche Personen im Alter von einem bis 93 Jahren.

09.11.21: Impfteam des Kreises Stendal ist in Havelberg und im Elbe-Havel-Land unerwünscht

Die Inzidenz steigt, die Unsicherheit bei den Menschen auch. Skeptiker lassen sich doch lieber impfen, bereits Geimpfte fragen sich: „Wo bekomme ich die Auffrischungsimpfung?“ Das mobile Impfteam des Landkreises Stendal überquert dabei die Elbe nicht in Richtung Havelberg und Elbe-Havel-Land. Doch Bedarf, vor allem an Auffrischungsimpfungen, besteht.

09.11.21: Angespannt Lage: Werden Operationen in Sachsen-Anhalts Kliniken abgesagt?

In den Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt gibt es nach Angaben der Krankenhausgesellschaft Überlegungen, planbare Operationen komplett abzusagen. Grund sei die angespannte Corona-Lage.

09.11.21: Fast alle Weihnachtsmärkte im Raum Tangerhütte wegen Corona abgesagt

In der Region Tangerhütte wird es mit Blick auf die Entwicklung der Covid-19-Pandemie und zu erwartende Beschränkungen wohl keine Weihnachtsmärkte geben.

09.11.21: 56 Neuinfektionen - Corona-Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld steigt auf 244,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist wieder massiv angestiegen. Laut Robert-Koch-Institut beträgt liegt der Wert am Dienstag bei 244,9. Zudem wurden 56 Neuinfektionen gemeldet.

09.11.21: Wegen Corona: Drastische Einschränkung der Besuchsregelung im Klinikum Magdeburg

Ab Freitag, den 12. November 2021, werden die Besuchsregelungen Klinikum Magdeburg wieder drastisch eingeschränkt. Grund seien die steigenden Infektionszahlen in Magdeburg und der Region.

09.11.21: Neue Regeln: Landesregierung Sachsen-Anhalt mit neuer Strategie im Pandemie-Kampf

Die Bürger in Sachsen-Anhalt müssen sich künftig auf verschärfte Corona-Regeln einstellen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sowie Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) haben den neuen Corona-Fahrplan in einer Online-Pressekonferenz vorgestellt.

09.11.21: Personalmangel: Fünf Erzieherinnen in Granschütz wegen Coronainfektion in Quarantäne

Die Granschützer Kita „Käthe-Kollwitz“ kämpft mit Personalmangel. Derzeit befinden sich fünf Erzieherinnen wegen einer Coronainfektion in Quarantäne.

09.11.21: Corona-Test-Marathon zeigt Infektionen von Schülern im Salzlandkreis

Die Schüler im Salzlandkreis mussten sich nach den Herbstferien jeden Tag auf das Coronavirus testen. Jetzt steht fest, wie viele PCR-Tests nach den Pflicht-Schnelltests positiv ausfielen.

09.11.21: Bundestagsabgeordneter Sepp Müller darf Quarantäne nach Infektion wieder verlassen

„Heute war mein PCR negativ“, schreibt Sepp Müller am Dienstag beim Kurznachrichtendienst Twitter. Der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Dessau-Wittenberg hatte sich Ende Oktober mit dem Corona-Virus infiziert und hatte sich daraufhin in Quarantäne begeben.

09.11.21: Corona-Lage in Sachsen-Anhalt: 939 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 213,7

Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstag, den 9. November 2021, insgesamt 939 Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt. Die 7-Tage-Inzidenz wird mit 213,7 angegeben.

09.11.21: Testpflicht für Ungeimpfte - So sehen die Gastronomen im Burgenlandkreis die neuen Corona-Regeln

Gäste im Burgenlandkreis, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen wieder negative Tests vorzeigen. Die Wirte haben Verständnis, doch wünschen sich mehr Unterstützung.

09.11.21: Kreis Wittenberg kündigt Corona-Kontrollen an

Vor dem Hintergrund stark steigender Corona-Infektionszahlen wird die Testpflicht im Landkreis Wittenberg ausgeweitet. Was Gastronomen, Apotheker und Co. davon halten.

09.11.21: Live-Stream: Sachsen-Anhalts Landesregierung stellt heute neue Corona-Regeln vor

Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt reagiert auf die steigenden Corona-Zahlen im Land. Am Dienstag, 9. September 2021, soll es deshalb eine Online-Pressekonferenz geben. Hier gibt es die Sitzung im Live-Stream.

09.11.21: Corona-Zahlen steigen in Sachsen-Anhalt weiter deutlich

Das Corona-Infektionsgeschehen gewinnt in Sachsen-Anhalt weiter an Dynamik. Laut Robert Koch-Institut stieg die Sieben-Tages-Inzidenz am Dienstag auf 213,7. Das ist exakt auch die Inzidenz, die bundesweit gemeldet wurde. Am Vortag hatte der Wert im Land noch bei 188,1 gelegen.

09.11.21: Erstes Wochenende mit 3G und 2G in Halle: Gastronomen trotz Auflagen zufrieden

Seit Freitag gelten in halleschen Gaststätten strengere Corona-Regeln. Im Normalfall muss man beim Einkehren nun geimpft, genesen oder aktuell getestet sein (3G). Gastronomen haben aber auch die Möglichkeit, nur Geimpfte und Genesene einzulassen (2G), dann entfällt unter anderem der Mindestabstand von anderthalb Metern. Wie die erste Bilanz der Wirte ausfällt.

09.11.21: Hallescher Psychotherapeut erklärt die Folgen der Pandemie auf die menschliche Gesundheit

Corona hat die psychische Gesundheit vieler Menschen beeinträchtigt. Das spüren auch die Mediziner in der Klinik für Psychosomatik und -therapie der Diakonie Halle.

09.11.21: Mansfeld-Südharz plant neues Info-Portal zu Corona

Die Kreisverwaltung von Mansfeld-Südharz plant ein neues Informationsportal im Internet zur Corona-Lage. Das kündigte Landrat André Schröder (CDU) an. „Wir wollen alles, was zu Corona in diesem Landkreis wichtig ist, bürgerfreundlich aufbereitet auf einen Blick zusammenfassen“, so Schröder.

09.11.21: Nach Urteil aus Hessen: Sachsen-Anhalt hält an Corona-Sondervermögen fest

Nach dem Urteil des hessischen Staatsgerichtshofs zum Corona-Sondervermögen der dortigen Landesregierung hält Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter an den Plänen für einen eigenen Sondertopf fest. Der CDU-Politiker ist sich sicher, dass der Gesetzesentwurf „den aus Hessen kommenden rechtlichen Einwänden standhalten wird“.

09.11.21: Klötzer Arzt erwartet heißen Winter

Nach dem rasanten Anstieg der Corona-Infektionen werden Gegenmaßnahmen diskutiert. Der Klötzer Mediziner Dr. Alexandru Cucu äußert sich zu Auffrischungsimpfungen und Nachfrage.

08.11.21: Corona-Regeln: Wann die Tierhäuser im Magdeburger Zoo wieder offen sind

Im Magdeburger Zoo gelten teilweise neue Corona-Regeln. Das betrifft auch die Tierhäuser.

08.11.21: Kommt in Sachsen-Anhalt die 2G-Regel für alle?

Wegen rasant steigender Infektionszahlen haben in Sachsen seit Montag nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Gibt es die sogenannte 2G-Regel bald auch in Sachsen-Anhalt?

08.11.21: Zahl der infizierten Schüler in Sachsen-Anhalt erreicht neuen Höchststand

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Schüler in Sachsen-Anhalt hat Ende vergangener Woche einen neuen Höchststand erreicht: Lag sie vor den Herbstferien am 21. Oktober noch bei 651, meldeten die Behörden am 4. November 786 Fälle. Das sind etwas mehr als während des Höhepunkts der dritten Corona-Welle um den 22. April (689).

08.11.21: Politik uneinig bei Umgang zur Pandemie-Eindämmung - Kliniken ändern Regeln

Die Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt steigen. Die Landespolitik diskutiert strengere Regeln - Landkreise und Kliniken reagieren bereits. Am Dienstag will die Landesregierung die neue Verordnung zur Pandemie-Bekämpfung vorstellen.

08.11.21: Steigende Corona-Zahlen in Sachsen-Anhalt: FDP stemmt sich gegen 2G

Anders als Berlin und Sachsen soll Sachsen-Anhalt im Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht auf eine 2G-Pflicht setzen. Das forderte die mitregierende FDP am Montag. Auch darüber hinaus seien „weitere Einschränkungen nicht hinnehmbar“, sagte Konstantin Pott, der Gesundheitsexperte der Fraktion.

08.11.21: Altmarkkreis Salzwedel weiter Negativ-Spitzenreiter - Impfangebot wird ausgeweitet

Die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Altmarkkreis Salzwedel bleiben auf hohem Niveau. Die Region bleibt Negativ-Spitzenreiter in Sachsen-Anhalt. Der Kreis reagiert mit einer Ausweitung des Impfangebots.

08.11.21: Inzidenz sinkt in Anhalt-Bitterfeld unter 200er-Grenze

Während deutschlandweit der Inzidenzwert am Montag seinen bisherigen Höchststand erreicht hat, ist dieser im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wieder leicht gesunken. Er liegt nun laut dem RKI mit 187,0 wieder unter der Grenze von 200. Auch die Situation bei den Intensivbetten hat sich etwas entspannt.

08.11.21: Trotz Corona: Ist der Weihnachtsmarkt in Wernigerode ohne 3G-Regel möglich?

In Wernigerode wird gerade fieberhaft an einer Möglichkeit gearbeitet, den Weihnachtsmarkt auch unter erschwerten Bedingungen stattfinden zu lassen. „Wir können die Innenstadt nicht absperren“, sagt Andreas Meling, Chef der Wernigerode Tourismus GmbH.

08.11.21: Infizierter Patient im Dessauer Klinikum stirbt - Inzidenz liegt bei 211,7

Auch am Wochenende und Montag hat das Dessau-Roßlauer Gesundheitsamt wieder zahlreiche Corona-Neuinfektionen registriert. Insgesamt steckten sich 50 Personen an. Vom Städtischen Klinikum wurde am Montag vermeldet, dass ein infizierter Patient, der auf der Intensivstation versorgt wurde, verstorben ist.

08.11.21: Corona-Regeln im Landkreis Stendal werden verschärft

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis Stendal innerhalb weniger Tage auf 150 gesprungen. Die Kreisverwaltung verschärft nun die Corona-Regeln. So soll es eine Testpflicht in Gaststätten, Theater und weiteren Bereichen geben.

08.11.21: 220 neue Corona-Fälle am Wochenende im Salzlandkreis

Die vierte Pandemiewelle hat auch Salzlandkreis voll erfasst. Nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums wurden über das Wochenende pro 220 Einwohnern eine Corona-Infektion nachgewiesen - so viele wie in keiner anderen Region Sachsen-Anhalts.

08.11.21: Impfpflicht für Seniorenheime in Haldensleben möglich

Müssen sich künftig Pfleger gegen Corona impfen lassen? Pflegeeinrichtungen in Haldensleben lehnen das ab. Einige Experten fordern die Impfpflicht, andere warnen davor.

08.11.21: Steigende Infektionszahlen: Grüne fordern Corona-Ampelsystem in Sachsen-Anhalt

Die Grünen-Landtagsfraktion kritisiert den Corona-Kurs der schwarz-rot-gelben Landesregierung. „Wir nehmen keine Perspektivplanung mehr wahr“, sagte Fraktionschefin Cornelia Lüddemann. Zur Pandemie-Bekämpfung seien eine bessere Impfaufklärung, mehr Tests in medizinischen Einrichtungen sowie bei steigenden Infektionszahlen auch „Einschränkungen über 2G im öffentlichen Bereich“ nötig.

08.11.21: Ohne Anmeldung: "Booster" und Erstimpfungen ab Donnerstag in Seehausen

Die Seehäuser Feuerwehr wird am Donnerstag zum Corona-Impfzentrum. Bürger, die über 70 Jahre alt sind, erhalten ihre Auffrischung, Ungeimpfte ihren ersten Piks. Bitte kommen, sagt der Verbandsgemeindebürgermeister.

08.11.21: Unimedizin Magdeburg forscht zu Long-Covid

Wissenschaftler der Universitätsmedizin Magdeburg beteiligen sich an Forschungsprojekten zu Spätfolgen nach einer Infektion mit dem Coronavirus. In einem Forschungsprojekt soll etwa ein therapeutischer Ansatz entwickelt werden, der speziell auf psychische und psychosoziale Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten mit Long-Covid abzielt.

08.11.21: Förderung von Luftfiltern in Schulen und Kitas in Sachsen läuft schleppend

Seit Anfang des Monats sind in Sachsen Fördermittel für erst fünf mobile Luftfilter in Schulen und Kitas gestellt worden. Räume, für die solche Geräte in Frage kommen, existieren nur in weniger als zehn Prozent der sächsischen Schulen und Kitas, wie das Kultusministerium am Montag auf Nachfrage mitteilte. Es berief sich auf Schätzungen des Sächsischen Städte- und Gemeindetages.

08.11.21: 58 Millionen Menschen in Deutschland mindestens einmal geimpft

In Deutschland sind mittlerweile 58 Millionen Menschen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Das entspricht bei den Erstimpfungen einer Quote von 69,7 Prozent, wie aus den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag hervorgeht.

08.11.21: Corona-Impfteams in Sachsen arbeiten an der Belastungsgrenze und werden beschimpft

Nirgendwo ist die Impfquote in Deutschland so gering wie in Sachsen. Doch jetzt wollen viele doch noch die Spritze - oder ihre "Booster-Impfung". Die mobilen Impfteams arbeiten un über ihre Kapazitätsgrenze hinaus - und müssen sich trotzdem Beschimpfungen anhören.

08.11.21: Corona-Lage in Sachsen-Anhalt: 1407 Neuinfektionen - Inzidenz bei 188,1

Das Robert-Koch-Institut meldet am Montag, den 8. November 2021, insgesamt 1.407 Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt. Die 7-Tage-Inzidenz wird mit 188,1 angegeben.

08.11.21: Thüringen mit bundesweit höchstem Covid-Anteil auf Intensivstationen

Nirgendwo in Deutschland ist ein so hoher Anteil der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt wie in Thüringen. Am Montagmorgen waren 21,2 Prozent und damit mehr als jedes fünfte betreibbare Bett mit Covid-19-Patienten belegt.

08.11.21: FDP-Landtagsfraktion gegen weitere Corona-Einschränkungen

Die FDP-Landtagsfraktion setzt in der Corona-Pandemie auf sogenannte Booster-Impfungen und eine höhere Impfquote. Weitere Einschränkungen oder eine verpflichtende 2G-Regelung lehnen die Liberalen trotz steigender Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt ab.

08.11.21: Ärztekammer: Corona in Sachsen-Anhalt weitgehend außer Kontrolle

Die Ärztekammer Sachsen-Anhalt verfolgt „mit großer Sorge“ die Entwicklung der Infektionen mit dem SARS-CoV2-Erreger. Das teilte die Kammer am Montag mit. Sowohl die Entwicklung der Inzidenzen im Land, als auch die zunehmende Belastung der medizinischen Gesundheitsversorgung, würden nach Entscheidungen der Politik verlangen.

08.11.21: Mehr infizierte Schüler in Sachsen-Anhalt nach Herbstferien erfasst

In Sachsen-Anhalt sind nach den Herbstferien mehr Schüler und Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Bildungsministerium am Montag auf seiner Internetseite mitteilte, waren mit Stand 4. November insgesamt 786 Schüler infiziert.

08.11.21: Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt steigt auf 188,1

Das nachgewiesene Corona-Infektionsgeschehen in Sachsen-Anhalt nimmt weiter zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte am Montag laut Robert Koch-Institut (RKI) einen Wert von 188,1 nach 184,2 am Sonntag. Montag vor einer Woche hatte das RKI noch 121,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und sieben Tage für das Land angegeben.

08.11.21: Hier kann man sich in Mansfeld-Südharz impfen lassen

Auch in dieser Woche kann man sich im Landkreis täglich gegen das Coronavirus impfen lassen. Eine Übersicht, wann und wo finden Sie hier.

08.11.21: Erste Theater in Sachsen-Anhalt mit 2G-Vorstellungen

Die ersten Theater in Sachsen-Anhalt bieten einzelne Vorstellungen ausschließlich für Geimpfte und Genesene an. Dazu gehören Magdeburg und das Anhaltische Theater Dessau. Angesichts geringer Einnahmen stehen viele Häuser unter wirtschaftlichem Druck.

08.11.21: Corona-Zahlen im Burgenlandkreis: Rätselhaftes Armaturenbrett

Wie entwickelt sich die Corona-Lage im Burgenlandkreis? Antworten darauf soll ein sogenanntes Dashboard geben. Das heißt wörtlich übersetzt „Armaturenbrett“ und bündelt die wichtigsten Werte für jeden einsehbar im Internet. Doch das „Armaturenbrett“ kämpft aber derzeit augenscheinlich mit technischen Problemen.

07.11.21: Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt erreicht 184,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen hat am Sonntag einen Wert von 184,2 erreicht. Damit lag sie etwas niedriger als am Samstag mit 187,8, aber höher als am Freitag mit 177,1 wie aus einer Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Bundesweit lag sie laut RKI am Sonntag bei 191,5.

07.11.21: Impfaktion im Kino Stendal: Interessenten stehen Schlange

Solche Schlangen im Kinofoyer in Stendal sieht man selten. Doch die Menschen standen nicht an, um den neuesten Film zu sehen. Sie waren zur dritten Impfaktion gekommen.

07.11.21: Altmark-Klinikum: Ein PCR-Test pro Woche fürs Personal?

Mitarbeiter im Altmark-Klinikum sind täglich der Gefahr ausgesetzt, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Auch sie selbst können das Virus übertragen. Geimpft sind längst nicht alle. Zur Impfung verpflichtet werden dürfen die Pflegekräfte und Mediziner nicht. Doch wie schützt das Klinikum Personal und Patienten?

06.11.21: Ärzte appellieren an Verantwortungsbewusstsein der Menschen

Sachsen-Anhalts Ärztinnen und Ärzte haben angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen erneut zu Impfungen und der Einhaltung grundlegender Regeln aufgerufen. Sie appellierten am Samstag auf einer Kammerversammlung in Magdeburg an das Verantwortungsbewusstsein eines jeden Einzelnen.

06.11.21: Mehr als 1000 Menschen bei Demo gegen Corona-Maßnahmen in Leipzig

Ein Jahr nach einer eskalierten Demonstration der «Querdenker»-Szene in Leipzig haben sich in der Stadt erneut weit mehr als Tausend Menschen versammelt.

06.11.21: Landkreis Mansfeld-Südharz weitet Testpflicht ab Montag aus

Wie bereits andere Landkreise in Sachsen-Anhalt weitet auch der Landkreis Mansfeld-Südharz die Corona-Testpflicht aus. Ab dem kommenden Montag würden gemäß der Eindämmungsverordnung des Landes die Ausnahmen von der Testpflicht etwa in Kultur- und Freizeiteinrichtungen, in Gaststätten oder im Sportbetrieb, wegfallen.

06.11.21: Grimm-Benne sieht Impfpflicht in Pflegeheimen kritisch

Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne sieht eine mögliche Impfpflicht in Pflegeheimen kritisch. „Ich mag mir das im Augenblick noch nicht in dieser Konsequenz vorstellen“, sagte die SPD-Politikerin im Anschluss an ein zweitägiges Treffen der Gesundheitsminister in Lindau am Bodensee. Das Ministerium habe eine Abfrage in den Alten- und Pflegeheimen gestartet, wie der tatsächliche Impfstatus in den Heimen in Sachsen-Anhalt ist.

06.11.21: Corona: Großer Andrang am Impfpunkt im Magdeburger Allee Center

Lange Warteschlangen bildeten sich am Sonnabend, 6. November 2021, vor dem Impfpunkt im Allee Center Magdeburg. Nachdem die Landeshauptstadt das Impfzentrum in den Messehallen Ende September geschlossen hatte, erröffnete sie Anfang Oktober einen Impfpunkt im Einkaufszentrum in der Magdeburger Innenstadt.

06.11.21: Inzidenz in Sachsen-Anhalt steigt weiter auf 187,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen steigt in Sachsen-Anhalt stetig weiter. Am Samstag lag sie bei 187,8. Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Sachsen-Anhalt 832 Neuinfektionen sowie drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Die regionalen Unterschiede sind dabei nach wie vor groß.

06.11.21: Hilfsangebote für Obdachlose im zweiten Corona-Winter

Städte und Einrichtungen richten sich im zweiten Winter unter Corona-Bedingungen darauf ein, Menschen in Not Unterkünfte und zusätzliche Hilfe anzubieten. Magdeburg unterhält eine Einrichtung für Obdachlose mit 88 Plätzen, die rund um die Uhr aufnahmebereit ist.

05.11.21: Im Saalekreis gilt ab Montag die 3G-Regel in Gaststätten

Am Freitag nun verabschiedete der Pandemiestab neue Regeln, die großteils ab Montag gelten. Ein Schwerpunkt ist dabei die Ausweitung der 3G-Regel. Diese greift ab kommender Woche etwa wieder für die Innenräume der Gastronomie.

05.11.21: Magdeburg führt erneut eine Testpflicht in Pflegeheimen ein

Die Corona-Inzidenz kratzt in Magdeburg an der 120er-Marke. Das veranlasst Oberbürgermeister Lutz Trümper, erste Konsequenzen zu ziehen. Die Testpflicht soll für alle Besucher gelten.

05.11.21: Geänderte Corona-Strategie im Harzkreis: Schneller impfen und mehr testen

Landrat Thomas Balcerowski (CDU) kündigt weitere Schritte und eine geänderte Strategie im Kampf gegen die Pandemie an. Vor allem soll es darum gehen, gefährdete Personengruppen besser zu schützen.

05.11.21: Ungeimpfte befeuern Pandemie: So steigen die Infektionsraten ohne Corona-Schutz

In Sachsen-Anhalts Landesregierung sind die Sorgen groß wie lange nicht: Die Corona-Infektionszahlen schießen landesweit nach oben. Die größte Schwachstelle der Pandemie-Bekämpfung hat Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) längst ausgemacht: Er warnt vor einer „Pandemie der Ungeimpften“.

05.11.21: Eltern in Staßfurt besorgt: Nach täglichen Schnelltests werden nur noch positiv getestete Schüler aus der Klasse genommen

Die Regelungen für positive getestete Schüler und deren Klassenkameraden treiben Eltern um. Sie sehen ihre Kinder einer hohen Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Auch Schulleiter sehen das kritisch und ächzen unter dem täglichen Aufwand der Tests.

05.11.21: Friedenslauf in Dessau kurzfristig abgesagt

Der für Sonntag, 7. November, geplante 16. Friedenslauf zur Ökumenischen Friedensdekade in Dessau muss kurzfristig abgesagt werden. Grund sind die neuen Corona-Regeln und die hohe Inzidenz.

05.11.21: In Sachsen-Anhalt nur noch Quarantäne für Schüler mit positiven Corona-Tests

Künftig sollen in der Regel nur noch positiv auf Corona getestete Schülerinnen und Schüler in Quarantäne geschickt werden und keine Kontaktpersonen mehr.

05.11.21: Im Salzlandkreis gilt Testpflicht in Innenräumen

Die Inzidenz steigt seit Tagen stetig an. Der Salzlandkreis reagiert nun und verschäft die Vorgaben. Die gravierendste Änderung: Testpflicht in Innenräumen.

05.11.21: Inzidenz überspringt in Anhalt-Bitterfeld seit Monaten wieder die 200er Marke

Am Freitag wurde erstmals seit Monaten wieder die Marke von 200 übersprungen. Laut Robert Koch-Institut betrug der Wert 201,6. Verschärfte Corona-Regeln soll es laut Landkreis jedoch noch nicht geben.

05.11.21: Inzidenz in Dessau-Roßlau steigt über 200er Marke - 40 neue Fälle am Freitag gemeldet

Das Robert-Koch-Institut meldete für Dessau-Roßlau einen Inzidenzwert von 215,5. Die 200er Marke wurde zuletzt im Januar übertroffen.

05.11.21: Zwei weitere Corona-Tote im Altmarkkreis: Tägliche Tests für Schüler angeordnet

Der Altmarkkreis Salzwedel verschärft weiter die Corona-Maßnahmen: Schüler müssen sich ab der kommenden Woche täglich in den Schulen testen lassen. Zudem verzeichnet der Kreis zwei weitere Corona-Tote.

05.11.21: Wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen: Burgenlandkreis will Schüler und Lehrer mehr schützen

In Schulen werden nun auch Geimpfte und Genesene getestet. Laut den Zahlen des Gesundheitsamtes sind unter den derzeit mit Corona-infizierten Personen im Kreis überdurchschnittlich viele Kinder im Schulalter zwischen sieben und siebzehn Jahren.

05.11.21: Am Städtischen Klinikum Dessau steigt die Zahl der Covid-Patienten

Das Städtische Klinikum Dessau hat die Zahl der jüngst an Corona verstorbenen Patienten auf fünf korrigieren müssen. Damit sind binnen dieser Woche schon drei Menschen im Klinikum an oder mit Corona gestorben - einer davon kam aus Dessau.

05.11.21: Corona-Lage in Sachsen-Anhalt: 814 Neuinfektionen - Inzidenz bei 177,1

Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitag, den 5. November 2021, insgesamt 814 Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt. Die 7-Tage-Inzidenz wird mit 177,1 angegeben. In Sachsen-Anhalt gab es bislang 115.318 Corona-Fälle.

In Sachsen-Anhalt liegt die aktuelle Inzidenz derzeit bei einem Wert von 171,1. (Grafik: prePress MM GmbH)

05.11.21: Jerichower Land: Geimpfte sind nach neuen Coronaregeln im Vorteil

Gegen das Coronavirus geimpfte Kontaktpersonen, die keine Symptome zeigen, müssen nicht in Quarantäne. Das hat eine Sprecherin des Landkreises Jerichower Land im Zusammenhang mit einem Ausbruch in der Kindertagesstätte (Kita) „Rappelkiste“ in Biederitz erklärt.

05.11.21: Hotspots: Wo die Corona-Zahlen in Deutschland explodieren

In Sachsen-Anhalts Nachbarbundesländern Thüringen und Sachsen gibt es so viele Fälle wie sonst nirgends in Deutschland. Die Menschen dort müssen sich auf schärfere Regeln einstellen.

05.11.21: Stendaler Landrat will Notbremse ziehen

Der Stendaler Landrat Patrick Puhlmann (SPD) stellt eine verschärfte Testpflicht im Kreis Stendal in Aussicht. "Sollte die Inzidenz an mehr als fünf aufeinanderfolgenden Tagen höher als 100 liegen, werde ich die bisher geltenden Erleichterungen bei der Testpflicht aufheben müssen", sagte der Landrat in einer Kreistagssitzung.

05.11.21: Mansfeld-Südharz: 50 Neuinfektionen und zwei Todesfälle

Im Zusammenhang mit Corona hat es zwei neue Todesfälle im Landkreis Mansfeld-Südharz gegeben. Des Weiteren wurden 50 Neuinfektionen gemeldet.

05.11.21: Corona-Kontrolleure im Altmarkkreis Salzwedel anonym auf Tour

Mitarbeiter der Ordnungsämter des Altmarkkreises Salzwedel und der Gemeinden kontrollieren verstärkt das Einhalten der Corona-Regeln bei Dienstleistern und in der Gastronomie und im Bereich der so genannten körpernahen Dienstleistungen.

05.11.21: Burgenlandkreis verschärft die Corona-Regeln ab kommenden Montag

Im Kampf gegen die erneute und weitere Ausbreitung des Coronavirus in der Region zieht der Burgenlandkreis in den kommenden Tagen die Zügel wieder an. Vor allem die Testpflicht soll erweitert werden.

05.11.21: Corona-Risiko für Ungeimpfte "sehr hoch" - Minister tagen

Vor dem Hintergrund einer verschärften Risikobewertung durch das Robert Koch-Institut setzen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute ihre Beratungen über Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung fort.

05.11.21: Neuer Höchststand: RKI meldet 37.120 Corona-Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut hat binnen eines Tages 37.120 Corona-Neuinfektionen und 154 Todesfälle in Deutschland registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich ihrem Allzeithoch.

05.11.21: RKI stuft Corona-Risiko für Ungeimpfte als "sehr hoch" ein

Die Corona-Lage in Deutschland hat sich zuletzt verschlechtert. Das RKI passt nun seine Risikobewertung an: "Sehr hoch" sei es nun für Ungeimpfte. Aber auch die Geimpften betreffend gab es eine Änderung.

04.11.21: Stadt Dessau-Roßlau erlässt Testpflicht in zehn Bereichen

Die vierte Corona-Welle hat Dessau-Roßlau mit zunehmender Wucht erreicht. Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt 53 neue Infektionen gemeldet. Die hohen und steigenden Zahlen sind für Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung Anlass, im Stadtgebiet wieder eine Testpflicht einzuführen.

04.11.21: 80 neue Corona-Infektionen in Anhalt-Bitterfeld - Intensivbetten werden knapp

In den Kliniken in Anhalt-Bitterfeld sind von 33 Betten derzeit 26 belegt - zehn davon durch Covid-19-Patienten. Innerhalb von 24 Stunden sollen insgesamt 80 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen sein.

04.11.21: Aktuelle Corona-Fallzahlen in Sachsen-Anhalt

Das Robert-Koch-Institut meldet am Donnerstag, den 4. November 2021, insgesamt 915 neue Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt. Die 7-Tage-Inzidenz wird mit 161,9 angegeben. In Sachsen-Anhalt gab es bislang 114.504 Corona-Fälle.

In Sachsen-Anhalt liegt die aktuelle Inzidenz derzeit bei einem Wert von 161,9. (Grafik: prePress MM GmbH)

04.11.21: Medien- und Spielsucht während Corona bei Kindern gestiegen

In der Corona-Pandemie haben Kinder und Jugendliche mehr Zeit am Smartphone und am PC verbracht. Gestiegen ist dabei auch der Anteil derjenigen, die krankhaft spielen oder chatten, wie eine Studie zeigt.

04.11.21: Zahl der Todesfälle 2020 auch wegen Corona gestiegen

Die Zahl der Todesfälle in Deutschland ist im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Prozent gestiegen. Die Corona-Pandemie hat einen bedeutenden Anteil daran.

04.11.21: Klinikum Merseburg behandelt nur Corona-Patienten aus Saalekreis

Das Carl-von-Basedow-Klinikum in Merseburg hat mit einer hohen Auslastung der Bettenbelegung und Personalmangel zu kämpfen. Angesichts dieser Situation will die Klinik nur noch Corona-Patienten aus dem Saalekreis aufnehmen.

04.11.21: Impfstoff Biontech verwendet: Kind (12) stirbt nur zwei Tage nach zweiter Corona-Impfung - Zusammenhang liegt nahe

Gefährliche Nebenwirkungen nach einer Impfung gegen das Coronavirus gelten bisher als extrem selten. Doch jetzt ist ein zwölfjähriges Kind kurz nach einer Impfung gegen das Coronavirus gestorben. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Tod mit der Impfung zusammenhängen könnte.

03.11.21: Nach Corona-Ausbruch in Pflegeheim: Debatte um Impfpflicht für Personal neu entfacht

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Salzwedeler Pflegeheim hat sich die Zahl Toten auf vier erhöht. In Sachsen-Anhalt gibt es aktuell Ausbrüche in 38 Einrichtungen. Die Vorfälle befeuern die Debatte um eine Impfpflicht in der Pflege neu.

03.11.21: P1ötzlich in Corona-Quarantäne: Diese Regeln sollen dann befolgt werden

Die Zahl der Corona-Fälle steigt in keinem Landkreis Sachsen-Anhalts so schnell wie im Altmarkkreis Salzwedel. Die Inzidenz liegt mittlerweile über 400. Für positiv Getestete bedeutet das, zu Hause zu bleiben und umfangreiche Regeln zu lesen und zu befolgen.

03.11.21: Corona: Impfzentren in Sachsen-Anhalt unterschiedlich bereit

Sachsen-Anhalt plant aktuell nicht, die Impfzentren wieder zu öffnen. Falls sich das ändern sollte, könnten manche Landkreise und Städte schnell reagieren. Andere stünden vor einer riesengroßen Herausforderung.

03.11.21: Steigende Inzidenz, mehr Kranke: Welche Coronaregeln ab Freitag wieder für Halle gelten

Ab Freitag gilt in der Stadt Halle wieder die Landesverordnung. Was das für den Besuch von öffentlichen Einrichtungen und Clubs in Halle bedeutet.

03.11.21: Corona-Belastung: Lage in vielen Kliniken in Sachsen kritisch

Sachsen steht bei den Corona-Neuinfektionen zusammen mit Thüringen im Vergleich der Bundesländer mit Abstand an der Spitze - und ist bundesweit zugleich abgeschlagen Schlusslicht bei den Impfungen gegen das Virus. Krankenhäuser im Freistaat schlagen Alarm.

03.11.2021: Sachsen-Anhalts neue Corona-Regeln im Überblick

Am Dienstag, den 2. November 2021, hat die Landesregierung über mögliche neue Corona-Regeln beraten. Hier finden Sie Informationen, wie der neue Corona-Kurs in Sachsen-Anhalt aussehen wird.

03.11.21: 48 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden - Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld steigt auf über 130

Im Landkreis sind am Dienstag 48 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut dem RKI auf 136,1 angestiegen. Lesen Sie hier mehr dazu.

02.11.2021: 30 neue Corona-Fälle am Dienstag gemeldet - Inzidenz für Dessau-Roßlau liegt fast bei 150

Die Corona-Lage in Dessau-Roßlau bleibt angespannt: Nach 16 Fällen am Montag hat das Gesundheitsamt der Doppelstadt am Dienstag 30 neue Corona-Infektionen gemeldet.

02.11.21: Sachsen-Anhalt: Haseloff berichtet live über weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie

Sachsen-Anhalts Landesregierung berät am Dienstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Ab 14 Uhr äußert sich das Kabinett live dazu.

02.11.21: Corona-Pandemie in Sachsen-Anhalt: 652 Neuinfektionen - Inzidenz bei 139,2

652 neue Corona-Infektionsfälle meldet das Robert-Koch-Institut für Sachsen-Anhalt am Dienstag, den 2. November 2021. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI aktuell bei 139,2.

01.11.21: Anklage gegen Ärztin wegen falscher Corona-Atteste

Sie soll unter anderem Atteste ausgestellt haben, die die Besitzer vom Tragen einer Corona-Schutzmaske befreiten. Gegen die Ärztin aus dem Landkreis Göttingen wurde nun Anklage erhoben.

01.11.21: Corona-Hotspot Altmarkkreis: Soldaten der Bundeswehr helfen in Krankenhäusern in Salzwedel und Gardelegen

Von einer "beängstigenden Lage" spricht Landrat Michael Ziche in Bezug auf die Corona-Neuinfektionen im Altmarkkreis. Nun hilft die Bundeswehr in den Krankenhäusern, während Schulen und Kitas bereits am Morgen des ersten Schultags nach den Ferien weitere positive Corona-Tests meldeten.

01.11.21: Corona-Zahlen in Sachsen-Anhalt doppelt so hoch wie vor einem Jahr

Angesichts steigender Corona-Zahlen wächst in mehreren Kreisen der Druck, gegenzusteuern. Dabei läuft die Corona-Notlage im Bund Ende November aus. Am Dienstag berät das Regierungskabinett.

01.11.21: Sachsen-Anhalt wirbt in Mails, Briefen und Radiospots fürs Impfen

Sachsen-Anhalt will mehr Menschen dazu bringen, sich gegen Corona impfen zu lassen - und setzt auf Appelle bei jedem Schriftwechsel sowie Radiospots.

30.10.21: Corona-Zahlen in Sachsen steigen rapide: Erster Landkreis mit Inzidenz über 500

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in Sachsen nimmt weiterhin stark zu. Mit dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat die erste Region die 500er Marke überschritten.

30.10.21: Dessau-Wittenberg: Trotz Booster-Impfung: Bundestagsabgeordneter Sepp Müller (CDU) positiv auf Corona-Virus getestet

Der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller, der für den Wahlkreis Dessau-Wittenberg im Bundestag sitzt, ist am Samstag positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

29.10.21: Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Grimm-Benne pocht auf Corona-Maßnahmen im Winter

Die Debatte um den Corona-Kurs in der kalten Jahreszeit gewinnt an Fahrt. In Sachsen-Anhalt drohen Veranstaltern wieder mehr Beschränkungen, wenn die Inzidenzen weiter steigen.

27.10.21: Pandemie-Beschränkungen: Viel Zustimmung aus Sachsen-Anhalt für Ende von Corona-Notlage

Nach dem Willen der möglichen Ampel-Koalitionäre SPD, Grüne und FDP in Berlin soll am 25. November die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ enden. Weitgehende Einschränkungen wie im Winter 2020/21 sind damit nicht mehr möglich. Aus Sachsen-Anhalt kommt viel Zustimmung. Das Gesundheitsministerium bremst aber zu hohe Erwartungen.

26.10.21: Krank trotz Corona-Impfung: Mehr Impfdurchbrüche in Sachsen-Anhalt

Die Zahl der Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt steigt rasant. Damit steigt auch die Zahl der Impfdurchbrüche. Allerdings machen sie nur 3,5 Prozent aller Erkrankungen aus - betroffen sind weiter fast ausschließlich Ungeimpfte.