6.24 Uhr – Restaurants: Wo ist nach Platz an Weihnachten und Silvester?

Von Gänsebraten bis Hummerbisque: Halles Restaurants rüsten sich schon jetzt für die Festtage. Manche sind längst ausgebucht. Wer noch einen Platz will, sollte sich beeilen oder den richtigen Tag kennen.

Wo gibt es in Halle für Weihnachten und Silvester noch freie Plätze im Restaurant?

Das Restaurant Roots in der Großen Ulrichstraße in Halle bereitet sich auf die Weihnachtszeit vor. Viele Plätze sind bereits vergeben. (Foto: Roots)

6.12 Uhr – The Voice: Greta aus Halle begeistert auch im Battle

Greta Heimann singt sich in der TV-Show „The Voice of Germany“ in den Battles ins nächste Level. Ihr Duett mit Marvin Tapper beeindruckte selbst „Easy“-Rapper Cro.

In den Battles von The Voice begeistert Greta aus Halle auch Rapper Cro

Greta Heimann aus Halle überzeugt auch in den Battles bei The Voice of Germany. (Foto: Joyn)

5.53 Uhr – Premiere für die „die Lochis“ in Halle

Beim Silbersalz Festival in Halle wurde die neue ZDF-Serie über die Brüder Lochmann, die als „die Lochis“ berühmt wurden, erstmals öffentlich gezeigt. Die beiden waren selbst zu Gast, genau wie ihre nicht zu überhörenden Fans.

Lochmann Zwillinge sind zur Premiere ihrer eigenen Dokuserie „Teenstar Dilemma“ in Halle

Die Lochmann Zwillinge, gut gelaunt, beim Filmgespräch nach der Premierenvorstellung in Halle. (Foto: Denny Kleindienst)

