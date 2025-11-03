Das Tattoostudio Inklabs hat eine eigene Software entwickelt, welche Motive anhand von Kundenwünschen erstellt. Welchen Vorteil das für Kunden und für die Tätowierer hat.

KI geht unter die Haut: Dieses Tattoostudio in Halle setzt auf Künstliche Intelligenz

Die Tätowiererin Dara bei der Arbeit im Tattoostudio in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Das Motiv, das die 33-jährige Daniela sich an diesem Tag im halleschen Tattoostudio Inklabs auf den Unterarm tätowieren lässt, kommt aus einer Software. Es wurde nicht von einem Menschen gemalt, sondern durch Künstliche Intelligenz (KI) erschaffen.