Nach 25 Jahren scheint das Freihandelsabkommen zwischen EU und südamerikanischen Länder zu kommen. Landwirte aus dem Saalekreis warnen vor unkontrollierten Importen, die ihr Geschäft ruinieren könnte. Manch Verbraucher könnte das zunächst freuen.

Proteste gegen das Mercosur-Abkommen hatten zuletzt wieder zugenommen.

Bad Dürrenberg/Liederstedt/MZ. - Billigeres Rind-, Hühner- oder Schweinefleisch in der Theke, günstigere Wurst im Kühlregal. Für manchen Verbraucher klingt das verlockend. Für Landwirte im Saalekreis ist es ein Schreckensszenario. Billigkonkurrenz aus Südamerika könnte ihre Marktsituation verschlechtern. Das fürchten derzeit viele Bauern in Europa. Grund dafür ist das Mercosur-Abkommen, das am Freitag von den EU-Mitgliedsstaaten mehrheitlich befürwortet wurde.