Der Quarterback Immobilien AG aus Leipzig gehören zwei Hochhausscheiben in Halle-Neustadt, ebenso eine Brachfläche am Ritterhaus. Stehen die Vorhaben vor dem Aus?

Investor aus Leipzig auf Tauchstation - was wird aus der Schorre und anderen Großprojekten in Halle?

Mehr als nur eine Winterpause: An der Schorre wird seit Monaten nicht mehr gearbeitet. Der Grund ist unklar.

Halle (Saale)/MZ. - Auf ihrer Homepage wirbt die Quarterback Immobilien AG aus Leipzig damit, Projekten eine Bedeutung zu geben. Und sie präsentiert Beispiele, den Krystallpalast in Leipzig, das „Wir“-Quartier in Erfurt oder den Wasserturm in Delitzsch beispielsweise. Halle fehlt in der Aufzählung. Verwunderlich ist das nicht.