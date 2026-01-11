weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Quarterback schweigt: Investor aus Leipzig auf Tauchstation - was wird aus der Schorre und anderen Großprojekten in Halle?

Quarterback schweigt Investor aus Leipzig auf Tauchstation - was wird aus der Schorre und anderen Großprojekten in Halle?

Der Quarterback Immobilien AG aus Leipzig gehören zwei Hochhausscheiben in Halle-Neustadt, ebenso eine Brachfläche am Ritterhaus. Stehen die Vorhaben vor dem Aus?

Von Dirk Skrzypczak 11.01.2026, 20:00
Mehr als nur eine Winterpause: An der Schorre wird seit Monaten nicht mehr gearbeitet. Der Grund ist unklar.
Mehr als nur eine Winterpause: An der Schorre wird seit Monaten nicht mehr gearbeitet. Der Grund ist unklar. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Halle (Saale)/MZ. - Auf ihrer Homepage wirbt die Quarterback Immobilien AG aus Leipzig damit, Projekten eine Bedeutung zu geben. Und sie präsentiert Beispiele, den Krystallpalast in Leipzig, das „Wir“-Quartier in Erfurt oder den Wasserturm in Delitzsch beispielsweise. Halle fehlt in der Aufzählung. Verwunderlich ist das nicht.