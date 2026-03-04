weather wolkig
  4. Gewerbeverein lädt ein zu Frühlingsfest: Erstes Fest des Jahres naht - was zum Sangerhäuser Frühlingserwachen alles geboten wird

Gewerbeverein lädt ein zu Frühlingsfest Erstes Fest des Jahres naht - was zum Sangerhäuser Frühlingserwachen alles geboten wird

Es soll ein Wochenende voll Musik, Aktionen und Frühlingsstimmung werden: Demnächst lädt der Sangerhäuser Gewerbeverein zum „Frühlingserwachen“ in die Innenstadt ein - worauf sich die Gäste freuen können.

Von Frank Schedwill 04.03.2026, 06:00
Dieses Foto stammt vom Frühlingserwachen im vergangenen Jahr. Damals gab es einen Markt auf dem Marktplatz. Sarah Liebau aus Bennungen freute sich an den Blumen, die dort angeboten wurden. Aber auch diesem Jahr ist zu der ersten Veranstaltung im Sangerhäuser Zentrum viel für die Besucher geplant.
Sangerhausen/MZ. - In den kommenden Tagen werden in zahlreichen Schaufenstern der Innenstadt neue Plakate und Aufkleber auftauchen. Mit ihnen macht der Sangerhäuser Gewerbeverein auf das ‚Frühlingserwachen‘ aufmerksam, das erste Stadtfest dieses Jahres. Termin ist dieses Mal der 27. bis 29. März.