Gewerbeverein lädt ein zu Frühlingsfest Erstes Fest des Jahres naht - was zum Sangerhäuser Frühlingserwachen alles geboten wird
Es soll ein Wochenende voll Musik, Aktionen und Frühlingsstimmung werden: Demnächst lädt der Sangerhäuser Gewerbeverein zum „Frühlingserwachen“ in die Innenstadt ein - worauf sich die Gäste freuen können.
04.03.2026, 06:00
Sangerhausen/MZ. - In den kommenden Tagen werden in zahlreichen Schaufenstern der Innenstadt neue Plakate und Aufkleber auftauchen. Mit ihnen macht der Sangerhäuser Gewerbeverein auf das ‚Frühlingserwachen‘ aufmerksam, das erste Stadtfest dieses Jahres. Termin ist dieses Mal der 27. bis 29. März.