Dieses Foto stammt vom Frühlingserwachen im vergangenen Jahr. Damals gab es einen Markt auf dem Marktplatz. Sarah Liebau aus Bennungen freute sich an den Blumen, die dort angeboten wurden. Aber auch diesem Jahr ist zu der ersten Veranstaltung im Sangerhäuser Zentrum viel für die Besucher geplant.

(Foto: Jürgen Lukaschek)