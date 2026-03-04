Nach der Winterpause zieht Kristin Fritzsche schon Pflanzen für Salat, Spitzkohl und Kohlrabi. Ihr Wissen um die Kraft der Natur will sie jetzt in Kursen weitergeben.

Marktgärtnerei am Kunstteich bei Sangerhausen: Was in den Kursen angeboten wird

Kristin Fritzsche hat im vergangenen Jahr ein Stück Land am Kunstteich bei Wettelrode für ihre Marktgärtnerei urbar gemacht.

Othal/MZ. - Die Sonne der vergangenen Tage hat schon viele Gärtner nach draußen getrieben. Für Kristin Fritzsche aus Lengefeld, die sich im vergangenen Jahr mit der Marktgärtnerei „Ursprung“ selbstständig gemacht hat, beginnt jetzt auch unternehmerisch die neue Saison.