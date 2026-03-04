In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 4. März geht es um einen Reisenden, den man nicht aufhalten soll.

Dieser Mitbewohner in Halle kommt zurück - und bringt Glück mit

Zurück aus dem Winter kommt dieser Mitbewohner auch in Halle vorbei.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.