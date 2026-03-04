Die Verwaltung Dessau-Roßlaus scheint Maßnahmen ergriffen zu haben, um die Sicherheit des unfallanfälligen Kreisverkehrs in der Albrechtstraße zu erhöhen. Muss jetzt bei einem geplanten Kreisel umgedacht werden?

Nach Unfallserie am Kreisverkehr in der Albrechtstraße: Muss Projekt in Dessau-Roßlau neu geplant werden?

Am Kreisverkehr in der Albrechtstraße: Seit Kurzem weisen Schilder samt Zusatzschild Verkehrsteilnehmer auf eine Gefahrenstelle mit Unfallrisiko hin.

Dessau-Rosslau/MZ. - Es ist, als läge auf dem erst 2022 freigegebenen Kreisverkehr in der Albrechtstraße ein Fluch: Immer wieder kommen hier Radfahrer zu Schaden. Erst am vergangenen Donnerstag kam es vor Ort erneut zum Unfall. Dabei wurde ein elfjähriges Mädchen von einer Autofahrerin angefahren. Bei der Polizei ist das Problem bekannt. Bereits seit 2024 gilt der Kreisel als schwere Unfallhäufungsstelle. Die Stadt hat inzwischen erste Maßnahmen ergriffen. Bei einigen führten die zu Irritationen - und im Stadtrat zu Fragen.