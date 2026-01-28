Im Jahr 2022 wurde er nach Umbau für den Verkehr freigegeben: der Kreisverkehr in der Dessauer Albrechtstraße. Unerwartet kommt es hier seit einiger Zeit vermehrt zu Unfällen. Woran das liegt und was die Stadt plant.

Nach Unfallserie: Kreisverkehr in der Albrechtstraße entwickelt sich zum Sicherheitsrisiko

Von einer schweren Unfallhäufungsstelle spricht man, wenn sich an einem Verkehrsknoten mindestens fünf Verkehrsunfälle mit Personenschaden innerhalb von drei Jahren ereignet haben. Bei dem Kreisverkehr in der Dessauer Albrechtstraße ist das der Fall.

Dessau-Roßlau/MZ. - In Dessau-Roßlaus Kreisverkehren kommen immer wieder Radfahrer zu Schaden. Der jüngste Unfall dieser Art, bei dem eine 36-Jährige leicht verletzt wurde, ereignete sich am vergangenen Donnerstag in der Kühnauer Straße. Nur einen Tag zuvor, am Mittwoch, 21. Januar, wurde ein 68-jähriger Radfahrer im Kreisverkehr auf der Albrechtstraße sogar schwer verletzt. Dieser Verkehrsknoten, erst im Dezember 2022 nach umfassendem Umbau freigegeben, hat sich laut Polizei seit 2024 zu einer Unfallhäufungsstelle entwickelt, bei der es überdurchschnittlich oft zur Kollision zwischen Autos und Radfahrern kommt. Doch warum ist das so?