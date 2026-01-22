Am relativ neuen Kreisverkehr in der Albrechtstraße hat es erneut einen Unfall mit einem Radfahrer gegeben. Die Polizei fordert besondere Vorsicht.

Der Kreisverkehr in der Albrechtstraße in Dessau. Wie gefährlich ist der für Radfahrer?

Dessau/MZ. - Bei einem Unfall am Kreisverkehr in der Dessauer Albrechtstraße ist am Mittwoch, 21. Januar, ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Das hat die Polizei in Dessau-Roßlau mitgeteilt.

Der 67-jährige Fahrer eines Kias hatte gegen 10.10 Uhr die Albrechtstraße befahren und wollte dann den Kreisverkehr in Richtung Wolfgangstraße verlassen. Dabei kollidierte er mit einem die Fahrbahn kreuzenden 68-jährigen Radfahrer. Durch den Aufprall kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich nach derzeitigem Stand schwer. Zur medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfallort handelt es sich nach Angaben der Polizei seit 2024 um eine Unfallhäufungsstelle, bei der es immer wieder zu Kollisionen zwischen Autos und Radfahrern kommt. Als Unfallhäufungsstelle wird ein Ort bezeichnet, an dem sich innerhalb von drei Jahren mindestens fünf Unfälle ereignen, bei denen Personen verletzt werden.

Aus diesem Grund appelliert die Dessau-Roßlauer Polizei noch einmal an alle Verkehrsteilnehmer, im Straßenverkehr allgemein und an diesem Kreisverkehr insbesondere Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme walten zu lassen.