weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Kinderbetreuung in Mücheln: Oechlitz von Kita-Aus kalt erwischt

Kinderbetreuung in Mücheln Oechlitz von Kita-Aus kalt erwischt

Kommt das Aus für den „Sonnenkäfer“ in Oechlitz am 1. August? Im Sozialausschuss des Stadtrates stimmten alle Mitglieder dafür, allerdings ohne Zeitpunkt. Der Bauausschuss will auch auf eine der neun Einrichtungen im Stadtgebiet verzichten, legte sich aber nicht auf eine konkrete fest.

Von Diana Dünschel 22.01.2026, 16:08
Mücheln diskutiert die Schließung der Kita im Ortsteil Oechlitz.
Mücheln diskutiert die Schließung der Kita im Ortsteil Oechlitz. (Foto: Diana Dünschel)

Mücheln/MZ. - Im Müchelner Ortsteil Oechlitz soll die Kita „Sonnenkäfer“ am 1. August geschlossen werden. Das wurde Mittwochabend bekannt.