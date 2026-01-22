Kinderbetreuung in Mücheln Oechlitz von Kita-Aus kalt erwischt

Kommt das Aus für den „Sonnenkäfer“ in Oechlitz am 1. August? Im Sozialausschuss des Stadtrates stimmten alle Mitglieder dafür, allerdings ohne Zeitpunkt. Der Bauausschuss will auch auf eine der neun Einrichtungen im Stadtgebiet verzichten, legte sich aber nicht auf eine konkrete fest.