Maskierte Männer wollen in Sparkasse in Wolfen einbrechen - Polizei sucht dringend nach Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruchsversuch in den Kellerbereich der Bankfiliale der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld in der Dessauer Allee geben können.

Wolfen/MZ. - Die Polizei bittet nach einem versuchten Einbruch in den Kellerbereich der Bankfiliale der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld in der Dessauer Allee in Wolfen um neue Hinweise aus Bevölkerung.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten drei unbekannte und vermummte Täter am 11. Dezember 2025 in der Zeit von 17.30 bis 17.45 Uhr versucht, in den Kellerbereich einzudringen. Sie waren dunkel gekleidet und trugen leucht-orangene Warnwesten. An der nördlichen Gebäudeseite schoben sie eine Mülltonne als Sichtschutz zur Dessauer Allee vor.

Nachdem die Täter bemerkt wurden, flüchteten sie vom angrenzenden Parkplatz mit einem hellen Auto – einer Limousine mit Fließheck – die Straße der Chemiearbeiter entlang in Richtung des Kauflands in Wolfen-Nord.

Die Polizei bittet Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der Bank wahrgenommen haben, sich zu melden.

Die Wolfener Filiale der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld ist seit Montag, 19. Januar, wegen Umbaumaßnahmen geschlossen. Die Arbeiten werden voraussichtlich drei Wochen dauern.

Gut zwei Jahrzehnte nach ihrer Eröffnung soll dort der Fußboden komplett erneuert werden. Auch Malerarbeiten sind laut Sparkasse vorgesehen.

Die Schließung betrifft auch den Bereich der Geldautomaten und Selbstbedienungsterminals. Dort werden die Automaten zum Teil durch neue Geräte ersetzt.

Hinweise gehen an Tel.: 03493/30 12 90 oder per E-Mail an [email protected].