Kita-Brand in Wittenberg Kita „Klettermax“ in Wittenberg: Spendengelder nach Brand gestohlen

Eigentlich sollte die Spendenaktion nach dem Brand der Awo-Kita „Klettermax“ helfen. Nun wurden die gesammelten Gelder aus der Kantine „Meine Kantinen“ gestohlen. Um welche Spendensumme es sich handelt.