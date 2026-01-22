weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Nach Kita-Brand: Einbruch und Diebstahl der gesamten Spendensumme

Kita-Brand in Wittenberg Kita „Klettermax“ in Wittenberg: Spendengelder nach Brand gestohlen

Eigentlich sollte die Spendenaktion nach dem Brand der Awo-Kita „Klettermax“ helfen. Nun wurden die gesammelten Gelder aus der Kantine „Meine Kantinen“ gestohlen. Um welche Spendensumme es sich handelt.

Von Lea Fischer Aktualisiert: 22.01.2026, 14:35
Einbrecher haben in Wittenberg Spendengelder gestohlen, die für die ausgebrannte Kita „Klettermax“ gedacht waren.
Einbrecher haben in Wittenberg Spendengelder gestohlen, die für die ausgebrannte Kita „Klettermax“ gedacht waren. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Martina Bebert ist fassungslos: Am Mittwoch erst hatte sich die Inhaberin von „Meine Kantinen“ über eine erfolgreiche Spendenaktion für die abgebrannte Kindertagesstätte „Klettermax“ in Wittenberg gefreut. Nun ist das Spendengeld weg.