Mitten in der Nacht hat ein 43-Jähriger bei einem bekannten 50-Jährigen Sturm geklingelt und ist anschließend davon gerannt.

Leuna. - Durch eine "Klingelstreich"-Provokation ist in der Nacht zu Donnerstag ein 43-Jähriger in Leuna (Saalekreis) leicht verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach hat der Mann gegen 2 Uhr mehrfach an der Wohnung eines bekannten 50-Jährigen geklingelt und mit einem Laserpointer in das Fenster geleuchtet.

50-Jähriger verletzt 43-jährigen Störenfried in Leuna leicht

Als dieser wach wurde und die Wohnungstür geöffnet habe, sei der 43-Jährige über ein nahegelegenes Feld geflüchtet. Der 50-Jährige sei dem Störenfried hinterhergerannt und habe ihn zu Boden gestoßen.

Dabei erlitt er den Angaben zufolge leichte Verletzungen und musste medizinisch behandelt werden. Gegen den 50-Jährigen, so die Polizei weiter, wird nun wegen des Verdachts auf Körperverletzung ermittelt.