Wittenberg/MZ. - Ein Kindergarten im Norden der Lutherstadt Wittenberg ist in der Nacht zum 2. Januar in Brand geraten. Ursache und das Ausmaß des Schadens wurden am Freitagmorgen noch untersucht. Laut Stadt war die Feuerwehr gegen 2 Uhr in der Nacht alarmiert worden, die Brandbekämpfung hatte etwa zwei Stunden gedauert. Verletzte hatte es laut Stadt nicht gegeben.