Halle/MZ/CKI. Die Saale Bulls haben den vierten Platz in der Eishockey-Oberliga und damit den Heimvorteil für die Playoffs verpasst. Trotz eines 4:3-Heimsiegs am Dienstagabend im Eisdom gegen die Hannover Indians reichte es nicht, da die Füchse Duisburg ihr Spiel bei den Tilburg Trappers mit 7:1 gewannen. Damit starten die Bulls am Sonntag auswärts bei den Selber Wölfen in die K.o.-Runde. Am Dienstag steht dann das erste Heimspiel in den Playoffs an.