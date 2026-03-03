Sieg gegen Hannover Indians ist wertlos Playoff-Gegner steht fest: Saale Bulls treffen auf die Selber Wölfe
Die Bulls konnten den vierten Platz nicht mehr von den Füchsen Duisburg zurückerobern und starten nun am Sonntag bei den Selber Wölfen in die Playoffs. Wie Bulls-Sportchef Christian Hommel auf die K.o.-Spiele blickt.
Halle/MZ/CKI. Die Saale Bulls haben den vierten Platz in der Eishockey-Oberliga und damit den Heimvorteil für die Playoffs verpasst. Trotz eines 4:3-Heimsiegs am Dienstagabend im Eisdom gegen die Hannover Indians reichte es nicht, da die Füchse Duisburg ihr Spiel bei den Tilburg Trappers mit 7:1 gewannen. Damit starten die Bulls am Sonntag auswärts bei den Selber Wölfen in die K.o.-Runde. Am Dienstag steht dann das erste Heimspiel in den Playoffs an.