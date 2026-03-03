Ein Stadtrats-Antrag bringt neue Bewegung in den Fall der ehemaligen Nazi-Giftwaffenfabrik „Orgacid“ in Halle-Ammendorf.

Geld ist da - Entscheidung über altes Nazi-Giftwaffengelände „Orgacid“ steht bevor

Auf dem Gelände der ehemaligen Giftgasfabrik "Orgacid" wird das Grundwasser geprüft. Woher gefundene Schadstoffe stammen, ist nach wie vor unklar.

Halle (Saale)/MZ. - In die Untersuchungen auf dem alten Fabrikgelände der Nazi-Giftwaffenfabrik „Orgacid“ in Halle-Ammendorf könnte bald neue Bewegung kommen. Grund dafür ist ein Antrag der Linken-Fraktion im Stadtrat, die 300.000 Euro für neue Maßnahmen bereitstellen lassen wollen. Das Geld könnte schon in wenigen Monaten ausgezahlt werden.