  4. Ehemalige Giftgasfabrik in Halle-Ammendorf: Geld ist da - Entscheidung über altes Nazi-Giftwaffengelände „Orgacid“ steht bevor

Ein Stadtrats-Antrag bringt neue Bewegung in den Fall der ehemaligen Nazi-Giftwaffenfabrik „Orgacid“ in Halle-Ammendorf.

Von Jonas Nayda 03.03.2026, 20:24
Auf dem Gelände der ehemaligen Giftgasfabrik "Orgacid" wird das Grundwasser geprüft. Woher gefundene Schadstoffe stammen, ist nach wie vor unklar.
Auf dem Gelände der ehemaligen Giftgasfabrik "Orgacid" wird das Grundwasser geprüft. Woher gefundene Schadstoffe stammen, ist nach wie vor unklar. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - In die Untersuchungen auf dem alten Fabrikgelände der Nazi-Giftwaffenfabrik „Orgacid“ in Halle-Ammendorf könnte bald neue Bewegung kommen. Grund dafür ist ein Antrag der Linken-Fraktion im Stadtrat, die 300.000 Euro für neue Maßnahmen bereitstellen lassen wollen. Das Geld könnte schon in wenigen Monaten ausgezahlt werden.