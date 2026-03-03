Ehemalige Giftgasfabrik in Halle-Ammendorf Geld ist da - Entscheidung über altes Nazi-Giftwaffengelände „Orgacid“ steht bevor
Ein Stadtrats-Antrag bringt neue Bewegung in den Fall der ehemaligen Nazi-Giftwaffenfabrik „Orgacid“ in Halle-Ammendorf.
Halle (Saale)/MZ. - In die Untersuchungen auf dem alten Fabrikgelände der Nazi-Giftwaffenfabrik „Orgacid“ in Halle-Ammendorf könnte bald neue Bewegung kommen. Grund dafür ist ein Antrag der Linken-Fraktion im Stadtrat, die 300.000 Euro für neue Maßnahmen bereitstellen lassen wollen. Das Geld könnte schon in wenigen Monaten ausgezahlt werden.