Ein Projekt von Klinikum Bergmannstrost und Paul-Riebeck-Stiftung soll Versorgung nach Krankenhausaufenthalten verbessern, eine Sicherheitsfirma aus Halle und ihre Chefin sind bei Instagram extrem beliebt, Finanzchef Robert Marien und der HFC trennen sich im Sommer: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 3. März 2026, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 3. März 2026: Lotsen zwischen Klinik und Pflege +++ Sicherheitsfirma aus Halle geht viral auf Insta +++ Aus für HFC-Finanzchef besiegelt

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 2. März.

Das ist heute neu am Dienstag in Halle:

7.20 Uhr – Beantragt der HFC die Lizenz?

Wer in die dritte Liga will, muss einen Lizenzantrag beim DFB stellen. Der HFC zögerte bis zuletzt, ob er die Kosten auf sich nimmt. Nun gibt es eine Entscheidung.

Drittliga-Lizenz - ja oder nein? So hat sich der HFC entschieden

Drittliga-Lizenz, ja oder nein? Der HFC hat sich entschieden. (Foto: IMAGO/Eckehard Schulz)

Nach einer enttäuschenden Hinrunde ist der Hallesche FC in der Regionalliga Nordost höchst erfolgreich aus der Winterpause gekommen. Am Mittwoch spielt er bei Hertha Zehlendorf - wir übertragen die Partie live.

6.47 Uhr – Klang und Düfte im Yogastudio

In dem neuen Studio „Aura Yoga“ von Tanja Fornalski im Norden von Halle dreht sich das meiste um Klang und Düfte. Wie das die entspannende Wirkung des Sports erhöht und was das neue Yogastudio besonders macht.

Pilates, Yoga, Gong: Neueröffnung in Halle: Warum Yoga gegen Rückenschmerzen helfen kann

Tanja Fornalski möchte für eine leichte, herzliche Atmosphäre in ihrem neuen Yoga-Studio „Aura Yoga“ in der Seebener Straße 21 sorgen. (Foto: Isabell Sparfeld)

Lesen Sie heute von Jonas Nayda: Frühlingsmanie

6.29 Uhr – HFC-Aus für Finanzchef besiegelt

Der Hallesche FC und Finanzchef Robert Marien trennen sich im Sommer. Damit scheint eine Eskalation im Klub abgewendet, es bleiben aber Fragen offen. Etwa: Wird der 45-Jährige weiterhin bezahlt?

Vorstand äußert sich zur Nachfolge: Darum trennen sich der HFC und Robert Marien im Sommer

Robert Marien kam erst im Mai 2025 zum HFC. Im Sommer trennen sich die Wege wieder. (Foto: Imago/Andy Bünning)

Der Hallesche FC hat das Regionalliga-Derby gegen die BSG Chemie Leipzig gewonnen. Im Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig gab der HFC durchgehend den Ton an. Hier können Sie sich die Partie noch einmal in voller Länge ansehen.

6.12 Uhr – Lotsen zwischen Klinik und Pflege

Um gesund zu werden, kommt es auch darauf an, was nach der Entlassung aus dem Krankenhaus passiert. Doch gerade bei der Anschlussversorgung hapert es. Das soll sich mit einem Projekt von Klinikum Bergmannstrost und Paul-Riebeck-Stiftung ändern.

Bessere Versorgung nach Krankenhausaufenthalt: Dieses Projekt in Halle setzt auf mehr Personal statt auf Digitalisierung und KI

Mit einem besonderen Projekt wollen Klinikum Bergmannstrost und Paul-Riebeck-Stiftung die Pflege nach einem Klinikaufenthalt verbessern. (Symbolfoto: dpa)

5.50 Uhr – Mit Sicherheit erfolgreich bei Instagram

Julia Lange ist Chefin der Firma Sicherheitsmanagement Halle. Auf Instagram erreicht sie mit ihren Videos ein Millionenpublikum.

Sicherheitsfirma im Internet erfolgreich: Sicherheitsexpertin aus Halle wird millionenfach auf Instagram gesehen

Julia Lange, Chefin der Firma Sicherheitsmanagement Halle. (Foto: Marvin Matzulla)

