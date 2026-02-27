Der dreitägige Warnstreik bei der Havag hat in der Nacht begonnen: Es fahren weder Bus noch Tram, Hallenser klagen über die Post und die wehrt sich, die Stadtförsterin weiß, ein Turnstar ist die Freundin von HFC-Spieler Niklas Landgraf: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Freitag, 27. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 27. Februar 2026: Drei Tage Streik bei Bus und Tram +++ Wie oft kommt die Post wirklich? +++ Das ist die Freundin von HFC-Spieler Niklas Landgraf

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Was passiert heute am Freitag, 27. Februar, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff? Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 26. Februar. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle. Und hier erklären wir Ihnen, was Sie dort sonst noch alles finden: Newsblog, Newsletter und Podcast.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist heute neu am Freitag in Halle:

6.43 Uhr – Drei-Tage-Streik bei Havag hat begonnen

Fahrgäste müssen sich ab heute in Halle auf massive Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr einstellen: Die Havag wird an diesem Wochenende bestreikt. Warum die Schüler trotzdem einen Weg zur Schule finden müssen.

So legt der Havag-Streik seit heute Straßenbahnen und Busse in Halle erneut lahm

Schon wieder: Bereits am 2. Februar 2026 wurde die Havag bestreikt, weshalb Busse und Straßenbahnen den gesamten Tag nicht fuhren. (Foto: Steffen Schellhorn)

Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.

Lesen Sie heute von Livia Müller: Nach großer Demo der freien Träger in Halle folgt nun die Ernüchterung

6.28 Uhr – HFC-Spieler: Turnstar als Freundin

Niklas Landgraf hat schwere Zeiten hinter sich, stand beim HFC in der Kritik. Auf neuer Position hat er zur Form gefunden. Wie Freundin Pauline Schäfer-Betz ihn stützt.

Turnstar ist seine Freundin: So stärkt Pauline Schäfer-Betz HFC-Kapitän Niklas Landgraf

Niklas Landgraf dirigiert jetzt als Sechser beim HFC. (Foto: IMAGO/Köhn)

Ein besonderes Fußball-Wochenende steht an: Nach zwei Siegen im Februar startet der März für den Halleschen FC mit dem Derby bei Chemie Leipzig. Wir zeigen das Spiel am Sonntag im Livestream.

6.12 Uhr – Wie oft kommt die Post in Halle wirklich?

Wochenlang keine Post, Rechnungen fehlen, beschädigte Briefe: Einigen Hallensern bereiten Zustellprobleme der Deutschen Post zunehmend Schwierigkeiten. Welche Gründe das Unternehmen dafür nennt.

„Uns fehlt so viel Post“ - Zustellprobleme sorgen in Halle für viel Frust

Die Deutsche Post hat in Halle immer wieder Zustellprobleme. Bei manchen Empfängern führt das zu großen Schwierigkeiten. (Symbolfoto: dpa)

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

5.58 Uhr – Stadtförsterin über den Zustand der Dölauer Heide

Wie geht's Halles Stadtwald? Stadtförsterin Sophie Richter äußert sich zu Schädlingsbefall, invasiven Pflanzenarten und dem Fördergeld, das jüngst für die Dölauer Heide bewilligt wurde.

Schädlinge und invasive Pflanzen: Dölauer Heide: Halles Stadtwald ist nur teilweise in stabilem Zustand

Prüfender Blick auf eine nachgewachsene Ulme: Halles Stadtförsterin Sophie Richter im vergangenen Jahr in der Dölauer Heide (Foto: Steffen Schellhorn)

Newsletter und Podcast

Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt

Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.