Halloren präsentiert starke Umsatzzahlen dank besonderer Pralinen und einer TV-Kritik, auf dem Marktplatz gedenken mehrere hundert Menschen dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vor vier Jahren, Fabrice Hartmann schafft ein starkes Comeback beim HFC: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 25. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 25. Februar 2026: Halloren gewinnt dank „Du-Bye“ und „Besseresser“ +++ Ukraine-Krieg: Gedenken am Markt +++ Starkes HFC-Comeback von Hartmann

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Was passiert heute am Mittwoch, 25. Februar, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff? Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 24. Februar. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle. Und hier erklären wir Ihnen, was Sie dort sonst noch alles finden: Newsblog, Newsletter und Podcast.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist heute neu am Mittwoch in Halle:

7.17 Uhr – HFC bei Chemie Leipzig live im Stream

Vorgeschmack auf ein besonderes Fußball-Wochenende: Nach zwei Siegen im Februar startet der März für den Halleschen FC mit dem Derby bei Chemie Leipzig. Wir zeigen das Spiel am Sonntag im Livestream.

Als die Ligaspiele ausfielen, brodelte es intern beim Halleschen FC. Kaufmännischer Leiter Robert Marien könnte seinen Posten verlieren - aber er hat auch Unterstützer. In Folge 39 unseres Podcasts Chemie kennt keine Liga geht es außerdem um eine längere Winterpause, Aufstiegsreform und bevorstehende Spiele.

6.43 Uhr – Stadt und Rat verständigen sich auf Sparmaßnahmen

In Halle hat es am Dienstag erneut eine Krisensitzung zu den Stadtfinanzen gegeben. Dieses Mal gab es dabei ein erstes Ergebnis. Ratsfraktionen und Oberbürgermeister haben sich zu einem Maßnahmenkatalog verständigt, der es in sich hat.

Räte und Stadt verständigen sich zu drastischen Sparmaßnahmen - das kommt jetzt auf die Bürger zu

Die Stadtpolitik hat sich am späten Dienstagnachmittag zu einer Krisensitzung getroffen. (Archivfoto: Steffen Schellhorn)

Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.

Lesen Sie heute von Dirk Skrzypczak: Die Folgen daraus sind unklar: Kostenexplosion beim Zukunftszentrum in Halle

6.25 Uhr – HFC: Starkes Comeback von Hartmann

Offensivspieler Fabrice Hartmann wurde in der Hinrunde immer wieder von muskulären Problemen zurückgeworfen, machte nur sieben Spiele. Bei der Rückkehr gegen den Greifswalder FC war er mit einem Tor sofort da. Ist er gegen Chemie Leipzig schon Startelfkandidat?

"Instinktfußballer" Fabrice Hartmann reicht beim Comeback ein Moment: Ist er schon bald Thema für die Startelf?

6.13 Uhr – Das will Halloren von „Besseresser“ Sebastian Lege lernen

Nicht nur beim Umsatz hat die Schokoladenfabrik mit Sitz in Halle 2025 deutlich zugelegt. Aus einem Sanierungsfall ist Halloren ein erfolgreiches Unternehmen geworden. Zumindest einen kleinen Anteil hatte daran zuletzt auch der ZDF-„Besseresser“ Sebastian Lege.

Ein bisschen geholfen beim Erfolg hat Halloren auch die Kritik von von „Besseresser“ Sebastian Lege. (Foto: ZDF)

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

5.52 Uhr – Gedenken und Unterstützung für Ukraine

Mehrere Hundert Menschen zeigten am Dienstag ihre Solidarität mit der Ukraine. Für die anwesenden Ukrainer bot das ein Trost, zugleich aber Anlass, um weitere Unterstützung zu bitten.

Gedämpfte Stimmung, energische Rufe: So lief das Gedenken an den russischen Angriff auf dem Markt in Halle ab

Diese beiden jungen Frauen stachen aus der Menge heraus. (Foto: Steffen Schellhorn)

Newsletter und Podcast

Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt

Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.