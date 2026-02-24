Mehrere Hundert Menschen zeigten am Dienstag ihre Solidarität mit der Ukraine. Für die anwesenden Ukrainer bot das ein Trost, zugleich aber Anlass, um weitere Unterstützung zu bitten.

Gedämpfte Stimmung, energische Rufe: So lief das Gedenken an den russischen Angriff auf dem Markt in Halle ab

Viele Teilnehmer der Kundgebung waren in die ukrainische Flagge gehüllt.

Halle (Saale)/MZ. - „Slava Ukraini“, rufen die Menschen am Dienstag auf dem Markt in Halle, was bedeutet: Ruhm der Ukraine. Schätzungsweise um die 300 sind am vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf das Land vor dem Ratshof zusammengekommen, viele von ihnen gehüllt in ukrainische Flaggen und mit Fahnen in der Hand. Die Rufe sind energisch. Doch die Stimmung unter den Anwesenden ist gedämpft. Nach Redebeiträgen ist es auch immer wieder ganz still.