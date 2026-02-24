Bei einem Unfall in Holleben sind am Dienstagabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Straße war rund eine Stunde gesperrt.

Holleben/MZ - In Holleben bei Halle sind am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall mehrere Menschen leicht verletzt worden. Nach MZ-Informationen stießen in der Ernst-Thälmann-Straße aus bislang ungeklärter Ursache zwei Autos zusammen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Zwei Autos wurden bei einem Unfall in Holleben beschädigt. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Feuerwehr war im Einsatz und band auslaufende Betriebsstoffe ab, um weitere Gefahren zu verhindern. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Ernst-Thälmann-Straße rund eine Stunde lang gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen