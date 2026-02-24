Exklusive Bilder zeigen erstmals, wie schlecht es um das Stadthaus in Halle bestellt ist, 16 Millionen sollen in 21 Schulstandorte in der Stadt investiert werden, der HFC spricht vor dem Spiel bei Chemie Leipzig über Stadionverbote seit dem Hinspiel: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 24. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 24. Februar 2026: So marode ist das Stadthaus +++ 16 Millionen für Schulen in Halle +++ HFC: Stadionverbote nach Chemie-Randale

Was passiert heute am Dienstag, 24. Februar, in Halle?

6.52 Uhr – Heute seit vier Jahren Krieg in der Ukraine

Noch so ein Jahrestag: Heute seit vier Jahren führt Russland bereits Krieg gegen die Ukraine. Mehrere ukrainische Initiativen in Halle veranstalten nun eine Aktionswoche - um die Solidarität zu fördern und Spenden zu sammeln.

Eine junge Frau hüllte sich bei einer Kundgebung zum ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf dem halleschen Markt in eine ukrainische Flagge. Auch am Dienstag wird es wieder eine Kundgebung geben. (Foto: Denny Kleindienst)

6.38 Uhr – Vor 100 Jahren geboren: Erich Loest

„In Halle geht es mir schriftstellerisch besser als in Leipzig“, sagte Erich Loest einmal. In Halle war sein 17. Juni-Stück „Die Prahlerin“ aufgeführt worden. Dort fand sein 1953-Roman „Sommergewitter“ einen seiner Schauplätze. Heute vor 100 Jahren wurde der Schriftsteller Erich Loest geboren. Sein Leipziger Kollege Clemens Meyer erklärt, was ihn bis heute interessant macht.

100 Jahre Erich Loest: Der Unzerbrechliche

Bestsellerautor, DDR-Oppositioneller, Sozialdemokrat: Erich Loest (1926-2013) (Foto: Julia Braun/Steidl Verlag)

Lesen Sie heute von Luisa König: Eine Menschenkette zum Gedenken

6.29 Uhr – HFC: Stadionverbote vor Rückspiel gegen Chemie

Das Hinspiel blieb wegen massiven Ausschreitungen vonseiten beider Fanlagern in unschöner Erinnerung. Wie viele Täter seitdem ermittelt wurden und wie sich die Polizei vor Ort rüstet.

Nach Randale in der Hinrunde: HFC spricht vor Risikospiel bei Chemie Leipzig Stadionverbote aus

Beim Hinspiel zwischen dem Halleschen FC und Chemie Leipzig kam es nach dem Spiel zu chaotischen Szenen auf dem Spielfeld. (Foto: Imago/Picture Point)

Als die Ligaspiele ausfielen, brodelte es intern beim Halleschen FC. Kaufmännischer Leiter Robert Marien könnte seinen Posten verlieren - aber er hat auch Unterstützer. In Folge 39 unseres Podcasts Chemie kennt keine Liga geht es außerdem um eine längere Winterpause, Aufstiegsreform und bevorstehende Spiele.

6.14 Uhr – Investitionen in 21 Schulstandorte in Halle

Die Stadtverwaltung plant große Investitionen in mehrere Schulen. Insgesamt 21 Standorte sollen profitieren. In den nächsten drei Jahren will die Stadt insgesamt 16 Millionen Euro in mehrere neue Baumaßnahmen und kleinere Anschaffungen stecken.

Startchancen für Schulen: Geldsegen für 21 Schulen in Halle - Stadt plant umfangreiche Bauprojekte

Blick auf die Schule Kastanienallee: Sie soll unter anderem neue Ausstattung bekommen. (Archivfoto: Silvio Kison)

5.53 Uhr – So marode ist das Stadthaus

Das Stadthaus in Halle ist sanierungsbedürftig. Doch wie schlimm ist es wirklich? Die Verwaltung hat nun erstmals Fotos veröffentlicht, die die wahre Dimension der Schäden zeigen.

„Elektrik aus der Kaiserzeit“ - So marode ist das Stadthaus am Marktplatz

Im Festsaal des Stadthauses tagt der Rat - hinter den Wänden sieht es aber nicht so festlich aus. (Foto: Jonas Nayda)

