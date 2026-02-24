seit vier Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen den russischen Angriff. Auch in Halle wollen viele Menschen an diesen Jahrestag erinnern – und ein Zeichen setzen.

Am Dienstag soll deshalb auf dem Marktplatz eine Menschenkette entstehen. Zum Jahrestag des Angriffs rufen Initiativen zu einer Kundgebung auf dem Markt auf. Neben dem Gedenken geht es auch darum, Hilfe zu organisieren und Spenden zu sammeln. Die Hintergründe und das Programm der Aktionswoche lesen Sie hier.

Draußen wird es endlich wieder wärmer, doch der Winter hat deutliche Spuren hinterlassen. Tiefe Krater auf Straßen sorgen für Ärger bei Autofahrern – und teilweise auch für echte Gefahr. Besonders betroffen sind einige vielbefahrene Strecken in der Stadt. Gleichzeitig steckt die Verwaltung wegen des noch nicht genehmigten Haushalts finanziell in der Warteschleife. Was das für Reparaturen bedeutet und warum manche Straßen inzwischen als besonders problematisch gelten, erfahren Sie hier.

Am vergangenen Wochenende in Halle ist es zu einem kuriosen und vor allem brutalen Fall gekommen. Zwei Männer aus Erfurt wollten eigentlich nur eine Bekannte in Halle besuchen. Stattdessen wurden sie von mehreren Männern bedroht, erniedrigt und erpresst. Die Täter sollen die Opfer gezwungen haben, sich auszuziehen und ein Schuldeingeständnis zu unterschreiben. Ein Tatverdächtiger sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, nach weiteren Beteiligten wird noch gesucht. Was bisher über den Fall bekannt ist, lesen Sie hier.

Ich wünsche einen schönen Dienstag.

Luisa König