Vier Jahre führt Russland bereits Krieg gegen die Ukraine. Mehrere ukrainische Initiativen in Halle veranstalten nun eine Aktionswoche - um die Solidarität zu fördern und Spenden zu sammeln.

Solidarität mit Ukraine: Zum Jahrestag des russischen Angriffs soll in Halle eine Menschenkette auf dem Markt gebildet werden

Eine junge Frau hüllte sich bei einer Kundgebung zum ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf dem halleschen Markt in eine ukrainische Flagge. Auch am Dienstag wird es wieder eine Kundgebung geben.

Halle (Saale)/MZ. - Am Dienstag, 24. Februar, jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine zum vierten Mal. Zum Jahrestag wird es - wie in den vergangenen Jahren auch - um 17 Uhr eine Kundgebung auf dem Markt geben, bei der auch eine Menschenkette gebildet werden soll.