Dass die Stadt ihre Vereine nicht finanziell fördert, weil der Haushalt nicht genehmigt ist, fordert nun ein prominentes Opfer. In der Stadt rumort es gewaltig.

Das Licht ist aus. Paula Herzog, Robert Saß und viele Mitstreiter haben viel Kraft in das Offspace gesteckt. War alles für umsonst?

Halle (Saale)/MZ. - Der Goldene Stern des Sports steht in einem Regal des „Offspace“ in der Berliner Straße. Hier hat der Congrav-Verein sein Hauptdomizil. Der Goldene Stern ist so etwas wie der Oscar im Breitensport. Mit Congrav hatte 2022 erstmals ein Verein aus Sachsen-Anhalt die hohe Auszeichnung erhalten. Doch der Jubel ist verblasst. Congrav hat am Montag alle 15 Angestellten entlassen - weil die Zuschüsse der Stadt fehlen.