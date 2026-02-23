Ein 39-Jähriger hat sich am Amtsgericht Bernburg wegen mehrere Diebstähle in Supermärkten verantworten müssen. Dieses Urteil ist gesprochen worden.

Weitere Monate haft für mehrere Diebstähle in Supermärkten

Bernburg/mz. - Wenn André Stelzner das Selbstleseverfahren bei den Einträgen im Bundeszentralregister anordnet, muss der Angeklagte eine Menge auf dem Kerbholz haben. Seit dem Jahr 2001 ist der gebürtige Aschersleber immer stets und ständig strafrechtlich in Erscheinung getreten, der bei dieser Verhandlung nicht kneifen konnte.