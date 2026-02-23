Thale hat mit dem 16. Sachsen‑Anhaltinischen Prinzentreffen ein glitzerndes Finale der Karnevalssession gefeiert. Über 200 Jecken verwandelten das Bodetal noch einmal in eine Bühne voller Lebensfreude. Was sie erlebten, und warum es bei ihnen nicht nur ums Feiern geht.

Karneval nach Aschermittwoch: Warum Thale länger feiern durfte als andere (mit Bildergalerie)

Alle Gruppen wollten ihre Aufführungen auf der Bühne im Klubhaus Thale zeigen. Hier feierten die Narren das Sachsen-Anhaltinische Prinzentreffen.

Thale/MZ. - Vier vollgepackte Wochen mit Umzügen und Veranstaltungen liegen hinter Thales Närrinnen und Narren. Sie konnten sogar länger feiern als andere: Mit Genehmigung des Karneval-Landesverbandes durften die Teilnehmer, die am vergangenen Wochenende beim Sachsen-Anhaltinischen Prinzentreffen dabei waren, sich ausnahmsweise auch nach Aschermittwoch im vollen karnevalistischen Ornat präsentieren und die Session ausklingen lassen.