Das Stadthaus in Halle ist sanierungsbedürftig. Doch wie schlimm ist es wirklich? Die Verwaltung hat nun erstmals Fotos veröffentlicht, die die wahre Dimension der Schäden zeigen.

„Elektrik aus der Kaiserzeit“ - So marode ist das Stadthaus am Marktplatz

Das Stadthaus vor dem zweiten Weltkrieg - damals noch mit Turmhaube und steinernen Figuren zwischen den Fenstern des Festsaals.

Halle (Saale)/MZ. - Von außen wirkt das Stadthaus am halleschen Marktplatz wohl schon seit mehr als einem Jahrhundert immer gleich: imposant, repräsentativ und prunkvoll. Es ist die Heimstätte des Stadtrates, beliebtester Ort zum Heiraten und obendrein eines der wichtigsten Denkmäler der Stadt. Doch wer einen Blick hinter die Fassade wirft, bekommt einen ganz anderen Eindruck.